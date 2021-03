Google abre inscrições para estágio na área de tecnologia

Inscrições para o programa de estágio vão até 26 de março (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O Google abriu hoje as inscrições para seu programa de estágio voltado a estudantes universitários que desejam iniciar a carreira na área de tecnologia.



Os interessados podem se candidatar até 26 de março pelo site de carreiras da empresa (Belo Horizonte. abriu hoje as inscrições para seu programa de estágio voltado a estudantes universitários que desejam iniciar a carreira na área de tecnologia.Os interessados podem se candidatar até 26 de março pelo site de carreiras da empresa ( https://careers.google.com/jobs/results/85687818518438598-software-engineering-intern/ ) e terão a oportunidade de trabalhar diretamente no desenvolvimento de recursos para os principais produtos do Google, entre eles a Busca, uma das áreas centrais de atuação do escritório de engenharia do Google na América Latina, localizado em





estágio é feito anualmente no escritório da empresa na capital mineira, mas, desta vez, será totalmente virtual, o que permite a participação de estudantes de ciência da computação e áreas correlatas de universidades de todos os lugares do Brasil.



inglês é exigido. O programa de

é feito anualmente no escritório da empresa na capital mineira, mas, desta vez, será totalmente virtual, o que permite a participação de estudantes de ciência da computação e áreas correlatas de universidades de todos os lugares do Brasil.

Entre as principais qualidades procuradas pela empresa estão "habilidades para resolver problemas", "boa comunicação" e "trabalho em equipe". O domínio do inglês é exigido.





Segundo Yale Soares, especialista em recrutamento do Google no Brasil, a seleção se tornou uma oportunidade para universitários e universitárias que não residem próximo ao escritório em Belo Horizonte .



"Com o trabalho remoto, muitos estudantes podem seguir seu curso de graduação em seus Estados e participar do nosso programa de estágio. Para nós, essa é uma chance de receber talentos de todas as regiões do país que contribuam para que os produtos e serviços do Google sejam ainda mais representativos", explica Yale Soares.

Lives preparatórias





Os participantes poderão tirar dúvidas do cotidiano da profissão, além de aproveitar conteúdos sobre "como organizar o currículo" e "como funciona entrevistas técnicas" e uma simulação de como responder perguntas em uma entrevistas deste tipo.



A transmissão ocorre pelo canal do Google ( Nos próximos dias 11, 18 e 25 de março, o Google vai oferecer lives preparatórias para estudantes conversarem com engenheiros e engenheiras do escritório de Belo Horizonte.Os participantes poderão tirar dúvidas do cotidiano da profissão, além de aproveitar conteúdos sobre "como organizar o currículo" e "como funciona entrevistas técnicas" e uma simulação de como responder perguntas em uma entrevistas deste tipo.A transmissão ocorre pelo canal do Google ( https://careersonair.withgoogle.com/events/estagio-engenharia ) e a participação não é obrigatória para os inscritos no programa.