Google abre 200 vagas de engenharia no Brasil. Veja como concorrer

A empresa tem um Centro de Engenharia em Belo Horizonte (MG) e, ao longo dos próximos dois anos, irá aumentar o número de profissionais atuando na capital mineira e investirá no desenvolvimento de uma força de engenharia na cidade de São Paulo (SP).









As novas contratações são um passo importante para manter o protagonismo do Brasil na pesquisa e desenvolvimento de produtos Google, que são usados no mundo inteiro. Algumas dessas novas vagas já estão abertas e atendem áreas consideradas essenciais pela empresa, como privacidade e segurança de dados, entre outras. Além disso, como parte do esforço de contratação e do compromisso do Google em aumentar a representatividade de sua força de trabalho, serão oferecidos canais dedicados para incentivar inscrições de pessoas negras.

"A expansão da força de engenharia e a iniciativa de canais voltados à inscrição de pessoas negras são exemplos concretos do nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento do país. Hoje, o Brasil é um dos mercados mais importantes para nós, aparecendo entre os ‘top 5’ na lista dos nove produtos da empresa com mais de um bilhão de usuários. Investir em talento local nos ajuda a ter um ‘olhar brasileiro’ para esses produtos e, ao mesmo tempo, mostra para o mundo a capacidade inovadora dos nossos profissionais, já que estamos falando de soluções usadas globalmente”, afirma Fabio Coelho, presidente do Google Brasil.



As candidaturas para as novas vagas poderão ser feitas no site do Google Carreiras , com opções para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e também para trabalho 100% remoto.As posições presenciais adotarão o modelo híbrido, o que significa que grande parte dos Googlers vai trabalhar três dias no escritório e dois dias remotamente. A quantidade de dias pode variar conforme a área de negócio ou necessidades da função, com a possibilidade de o funcionário aplicar para trabalho 100% remoto. Por enquanto, devido à pandemia, a ida dos funcionários ao escritório é voluntária.









Para conhecer as vagas abertas, basta clicar na aba "Jobs" localizada na parte superior da página inicial do site Google Carreiras . Pelo canto esquerdo da tela, é possível aplicar filtros como habilidades e qualificações, nível de experiência e título da vaga, assim como pesquisar por palavras-chave, como "Software Engineering" (Engenharia de Software, na tradução livre).A candidatura deverá ser feita na própria página, clicando no título da vaga e, em seguida, no botão "Apply'' (Aplicar, na tradução livre). Neste momento, estão abertas vagas para profissionais de engenharia da computação em diferentes níveis.





Entre as novas posições na área de engenharia, há iniciativas voltadas para a comunidade negra. Desde o fim do ano passado, pessoas candidatas que se auto identificam como negras têm um canal dedicado de inscrições criado pelo Google no Brasil.



"Acreditamos que o investimento em equidade racial e em inclusão no mercado de trabalho é urgente e deve ser responsabilidade de todas as organizações. Além disso, temos certeza que a representatividade de nossa força de trabalho permite criar produtos mais úteis para todas as pessoas. Temos o compromisso global de tornar o Google uma empresa cada vez mais representativa e diversa. Por isso, seguiremos com nossos esforços de contratação de pessoas da comunidade negra, disponibilizando canais dedicados de inscrição nas áreas de engenharia e de negócios", afirma Daniel Borges, líder de Recrutamento do Google para América Latina.





Para se candidatar a estas vagas, o processo é o mesmo: basta visitar a página de Carreiras da empresa e buscar por vagas identificadas com o complemento “Black Community Inclusion” (Inclusão da Comunidade Negra, na tradução livre). A iniciativa começou a ser testada no fim do ano passado com posições na área de Engenharia de Software.



Ao longo de 2022, mais oportunidades focadas em pessoas negras serão abertas gradualmente nas áreas de tecnologia e de negócios.



Tecnologias desenvolvidas no Brasil impactam bilhões de pessoas no mundo





O Brasil é uma potência para talentos em Engenharia e uma parte fundamental do ecossistema de inovação global do Google. O trabalho feito pelos profissionais brasileiros nos últimos anos vêm impactando bilhões de pessoas que usam os produtos da empresa em todo o mundo. Para se ter uma ideia, de cada 10 resultados mostrados na Busca hoje, pelo menos um foi impactado pelo trabalho do Centro de Engenharia em Belo Horizonte.



Os engenheiros brasileiros também estiveram envolvidos na criação de produtos como a Busca por Sintomas, o Family Link para ajudar pais e responsáveis no gerenciamento da vida digital de crianças e adolescentes, o painel da Busca com resultados de partidas esportivas e muitas outras iniciativas.









Recentemente, o time de Belo Horizonte também teve um papel central em tornar a experiência de Busca mais natural e intuitiva com a aplicação de inteligência artificial em recursos como o 'Things to know', ou 'Coisas para saber', na tradução livre, que exibe tópicos diversos relacionados com a consulta, permitindo às pessoas explorar aqueles tópicos de maior interesse usando somente cliques. "Durante este momento desafiador que enfrentamos com a pandemia, nossos times foram fundamentais para a criação do painel informativo da Busca sobre a COVID-19, que é usado no mundo todo com dados oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades locais de saúde", explica Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google para a América Latina.





“Sempre acreditei no potencial da engenharia brasileira, na criatividade e na qualidade técnica dos profissionais que formamos. Este investimento no país é um reflexo do impacto produzido pelas soluções Google 'made in Brazil', impacto este que só aumentará com a chegada dos novos talentos”, complementa o executivo.