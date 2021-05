Juventude Reversa: Um novo tempo chegou e a cor do cabelo é prata

"Imagine o caso de sua mãe [na terceira idade] morando na sua casa, resolver levar um homem para dormir com ela" (foto: Pixabay)





O Brasil está experimentando uma enorme mudança demográfica e a nossa sociedade parece não estar atenta a esse novo fenômeno social: o crescimento da população idosa

idoso deve ter reparado que as imagens resultantes são estereótipos no campo da mental e envelhecimento a um



Quem já teve a curiosidade de fazer uma busca rápida no Google com a palavradeve ter reparado que as imagens resultantes são estereótipos no campo da saúde física espiritual . As sugestões relacionadas à pesquisa nos geram angústias ao equiparar oa um fardo para a sociedade

Mas a realidade atual desmente as referências mencionadas acima.





A geração 50+ brasileira representa hoje aproximadamente 50 milhões de pessoas, que começam a desfrutar de sua longevidade. Uma população enorme, que tem a ver com o presente, com o agora, e não mais com o fim da vida. Uma geração que é muito diferente dos “vovôs e vovós” das décadas passadas, com capacidade de mobilizar redes diversas de relacionamentos e abertura a novas experiências

O psicanalista Contardo Calligaris, falecido recentemente, certa vez colocou em evidência que as famílias tendem a colocar o idoso como alguém com menos direitos, que tem seu desejo negado. Os filhos ainda não assimilam que quem está na terceira idade continua ativo. “Imagine o caso de sua mãe [na terceira idade] morando na sua casa, resolver levar um homem para dormir com ela. Seria aceito sem problemas? Ia ser proibido, o que é bem engraçado. A mulher de 60 anos não pode transar no lugar em que vive e a neta de 17 pode”, comentou Calligaris.





Torna-se urgente a desconstrução dessa visão preconceituosa sobre a idade.









A renda agregada dessa população 50 é de quase R$1,8 trilhão, com necessidades e vontades de consumo ; apesar disso, essa população ainda é mal contemplada na oferta de produtos.





Quais são as tendências de moda e acessórios para o público 50 ? Em quantas gôndolas nas lojas físicas e no e-commerce encontram-se produtos realmente adaptados à realidade de mulheres e homens maduros? Maitê Proença (63 anos) ou Pedro Bial (63) não são sexys para campanhas publicitárias? Parece que o consumo do público 50 não é relevante para o mercado, devido a essa invisibilidade.

De acordo com pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2043, a proporção de jovens de até 14 anos no Brasil será de apenas 16,3% e até 2030, o Brasil terá a quinta maior população idosa do mundo. Diante dessas projeções, até quando nossa cultura continuará centrada nos mais jovens?





Um novo tempo chegou e a cor do cabelo é prata.