Minha Cor S.A.: ação da Avon visa diminuir desigualdade racial no trabalho

A iniciativa tem como base a autodeclaração étnico-racial do usuário no LinkedIn por meio do selo da Minha Cor S.A. (foto: Christina@wocintechchat.com/Unsplash )



A iniciativa da De acordo com a EmpregueAfro , consultoria em RH e Diversidade Étnico-Racial, mulheres negras levam 10 anos a mais do que as brancas para ocuparem cargos de liderança. O dado, que revela uma enorme desigualdade racial no mercado de trabalho, foi um dos pontos de partida para o desenvolvimento da Minha Cor S.A , criada como uma empresa fictícia para expandir a conexão entre recrutadores e profissionais autodeclarados negros no LinkedIn A iniciativa da Avon, que já pode ser incorporada por profissionais e empresas, visa contribuir para romper barreiras de desigualdade, reforçar o orgulho identitário das pessoas negras e ajudar na transformação do mercado de trabalho.









“A ideia da Minha Cor SA surgiu para ajudar a Avon e outras empresas a encontrar talentos negros, especialmente mulheres negras. Sabemos que ainda há uma longa caminhada para a inclusão étnico-racial no mercado de trabalho e queremos contribuir para acelerá-la”, explica Daniella Moura, diretora de RH na Avon Brasil.



“Nosso desejo é ter mais empresas nesse movimento junto com a gente. E, com a empresa fictícia, queremos mudar esse cenário, rompendo barreiras que são frequentes em ações de recrutamento, como as redes de indicação, formadas, em sua maioria, por pessoas brancas”, complementa.



Como funciona o Minha Cor S.A.





A iniciativa tem como base a autodeclaração étnico-racial do usuário no LinkedIn por meio do selo da Minha Cor S.A. em seu perfil da página e, também, com a inserção do certificado digital na área de Licenças e Certificados, que tem duração de 10 anos e simboliza o mesmo tempo que mulheres negras demoram a mais para chegar em cargos de liderança quando comparadas às mulheres brancas.



“A ação é simples, mas manda uma mensagem importante. Profissionais negros que incluírem o selo e o certificado o Minha Cor S.A. no LinkedIn tornarão seus perfis mais acessíveis nas ferramentas de busca para recrutadores na rede social, facilitando o mapeamento de talentos para participação em processos seletivos de qualquer empresa que desejar aderir à iniciativa. O prazo de validade do certificado é até 2030, ano em que a Avon tem a meta de ter 30% de mulheres negras na liderança e 50% de profissionais negros em todo o quadro de colaboradores”, afirma a diretora de RH da Avon.









Assim que o perfil for aprovado pelo time Avon, o profissional receberá um e-mail com instruções para adicionar o selo Minha Cor S.A. e o certificado digital, que terá validade por 10 anos - número em alusão ao prazo estabelecido pela Avon para o alcance das metas do seu Compromisso Antirracista e, também, ao atraso de 10 anos enfrentado pelas mulheres negras para ascender no mercado de trabalho. Para incluir o selo e o certificado, a pessoa deve buscar pelo perfil da empresa fictícia Minha Cor S.A. no Linkedin . Ao encontrar o perfil, deve clicar em “Saiba Mais” e se cadastrar.Assim que o perfil for aprovado pelo time Avon, o profissional receberá um e-mail com instruções para adicionar o selo Minha Cor S.A. e o certificado digital, que terá validade por 10 anos - número em alusão ao prazo estabelecido pela Avon para o alcance das metas do seu Compromisso Antirracista e, também, ao atraso de 10 anos enfrentado pelas mulheres negras para ascender no mercado de trabalho.





As companhias que desejarem fazer parte da Minha Cor S.A., liderada pela Avon, também ganharão um selo para que sejam identificadas e reconhecidas como empresas interessadas e comprometidas com a contratação, retenção e desenvolvimento de colaboradores negro.



“Nosso objetivo é promover transformações positivas que contemplem e beneficiem a sociedade como um todo, criando oportunidades não apenas dentro da Avon, mas em qualquer outra companhia que queira construir um ambiente corporativo mais diverso e inclusivo”, finaliza Daniella.





Minha Cor S.A. é uma iniciativa da Avon inspirada no Pride Skill e desenvolvida em parceria com a Grey Brasil. Ela integra o Projeto DIVA (Diversidade Avon), criado pela marca com o objetivo de atrair mais talentos negros para a companhia e desenvolvê-los profissionalmente.





Iniciativas da Avon pela equidade étnico-racial





O Projeto DIVA faz parte da nova fase do movimento #EssaéMinhaCor, iniciado em 2020 pela Avon com a divulgação do estudo Black Paper, que resultou no desenvolvimento de novos produtos de maquiagem voltados exclusivamente para a pele negra, e do Compromisso Antirracista, um plano de ação que visa ampliar a equidade étnico-racial, dentro e fora da companhia por meio de metas previstas para 2030.



Entre os compromissos, estão a contratação de 50% de pessoas negras na empresa; a presença de 30% de mulheres negras em posições de liderança; o aumento da representatividade negra nas áreas de Comunicação, Recursos Humanos, Marketing e Vendas da empresa; e ações de letramento e sensibilização sobre o tema para todos os colaboradores e lideranças da companhia.









A empresa também vem investindo em ações de conscientização de colaboradores e lideranças, como o programa de letramento racial corporativo UniDiva e um Clube do Livro, que tem como objetivo promover conversas e debates entre o público interno da empresa após a leitura de publicações e obras focadas em temáticas de diversidade. A ideia é aplicar os conhecimentos e aprendizados no ambiente de trabalho. Além da Minha Cor S.A., a Avon desenvolveu o Banco de Talentos DIVA , exclusivo para o cadastro de pessoas pretas ou pardas que terão seus perfis profissionais avaliados e encaminhados para processos seletivos compatíveis com suas competências.A empresa também vem investindo em ações de conscientização de colaboradores e lideranças, como o programa de letramento racial corporativo UniDiva e um Clube do Livro, que tem como objetivo promover conversas e debates entre o público interno da empresa após a leitura de publicações e obras focadas em temáticas de diversidade. A ideia é aplicar os conhecimentos e aprendizados no ambiente de trabalho.





Equipes inclusivas e projetos de colaboradores voltados à ampliação da diversidade também serão reconhecidos semestralmente por novas categorias do Prêmio McConnel, uma homenagem ao fundador da Avon.



Já para incentivar o empoderamento de talentos negros na companhia, a Avon lançou, ainda, o programa Divas Potentes para o desenvolvimento de colaboradores com o auxílio de consultorias e líderes negras do mercado, além de um Fast Track, com planos de desenvolvimento individuais e mentorias para colaboradoras negras.