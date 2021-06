Gupy lança estágio para inclusão e desenvolvimento de profissionais negros

O programa da Gupy é uma parceria com a consultoria Carreira Preta (foto: StockSnap/Pixabay )



A Gupy, empresa de tecnologia para recursos humanos, anuncia o seu primeiro programa de estágio. O Incluir Gupy 2021 tem 15 vagas de estágio para estudantes negros de todo o Brasil. As oportunidades são para trabalho remoto. O programa é uma parceria da empresa com a consultoria Carreira Preta, e as inscrições estarão abertas até o dia 4 de julho.



Ao todo, são 11 vagas para as áreas de negócios (RH, marketing, vendas, sucesso do cliente, operações e financeiro) e quatro vagas para a área de tecnologia.



Ao todo, são 11 vagas para as áreas de negócios (RH, marketing, vendas, sucesso do cliente, operações e financeiro) e quatro vagas para a área de tecnologia.

Não há pré-requisitos de formações específicas, conhecimento prévio ou de idiomas, e podem se inscrever estudantes do penúltimo ano de bacharelado ou tecnólogo. Em relação às vagas de tecnologia, as únicas exigências da empresa são: ter conhecimento básico de lógica de matemática, além de predisposição e curiosidade para aprender a programar. O objetivo do programa é aumentar a diversidade na empresa, incluindo jovens negros em sua equipe para que possam aprender novas habilidades e desenvolver suas carreiras no ambiente dinâmico de uma startup de alto crescimento.





"Já convivemos com a diversidade na Gupy e, no ano passado, implementamos um comitê de diversidade a fim de criar mais ações internas para todos os gupiers (nossos colaboradores) e também para os grupos de afinidade que foram formados: os gupretos, girlpiers e LGBTQIA+. Além disso, realizamos treinamento com todos os níveis de liderança da empresa sobre diversidade e inclusão. Foi assim que surgiu o nosso primeiro programa de estágio - e também a nossa primeira ação afirmativa no mercado de trabalho -, um dos primeiros passos de um movimento que estamos começando dentro de casa". explica Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy.



"Trata-se de uma grande oportunidade para incluirmos profissionais talentosos e visões de mundo diferentes em nosso time, dando o primeiro passo para que possam desenvolver o seu potencial e se preparar para atuar no ambiente ágil das startups, ao mesmo tempo nos incluímos na pauta de diversidade e inclusão da maneira que mais gostamos: na prática.”





processo seletivo terá três etapas, sendo a última um bate-papo com a liderança da empresa. Os benefícios serão os mesmos oferecidos para todos os colaboradores da empresa: plano odontológico e médico, vale-refeição flexível (Caju), auxílio de saúde mental (zenklub), auxílio de atividades físicas (Gympass) e auxílio escritório remoto, além do equipamento de trabalho.



processo seletivo terá três etapas, sendo a última um bate-papo com a liderança da empresa. Os benefícios serão os mesmos oferecidos para todos os colaboradores da empresa: plano odontológico e médico, vale-refeição flexível (Caju), auxílio de saúde mental (zenklub), auxílio de atividades físicas (Gympass) e auxílio escritório remoto, além do equipamento de trabalho.

Os estagiários contratados também terão direito a um auxílio educação e acesso à plataforma de desenvolvimento de carreiras, administrada pela consultoria Carreira Preta. Para se inscrever, é preciso acessar a página do programa de estágio Incluir Gupy: https://estagio-incluir.gupy.io/





Segundo Michele Villa Franca, fundadora da consultoria Carreira Preta, "fazer parte desse projeto da Gupy é uma honra. Pensar formas de inserir a todos no mundo corporativo também é uma responsabilidade corporativa, e a Gupy mais uma vez sai na frente, agora no quesito responsabilidade social afro afirmativa”.





Para mais informações acesse: https://www.gupy.io/