Startup eureciclo abre processo seletivo para candidatos negros

Eureciclo inicia o ano com um foco muito bem definido: ser uma startup mais diversa e inclusiva. Por isso, a certificadora de logística reversa de embalagens do país abriu um processo seletivo para pessoas negras (pretas e pardas). Dessa forma, espera, em breve, representar a população brasileira no seu quadro de funcionários, que participarão ativamente na tomada de decisões e, consequentemente, dos resultados.





De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 56,2% da população se autodeclara preta ou parda e segundo a Abstartups (Associação Brasileira de Startups), quase 88% das empresas desse ecossistema acreditam na importância de apoiar a diversidade internamente, mas 53% ficam apenas no discurso.









A empresa entende que esse passo também deverá ser tomado em relação aos cargos de liderança, que ainda não são constituídos por pessoas negras. Dessa forma, a diversidade estará presente em todos os níveis de atuação dos colaboradores, o que é de grande importância para estabelecer a equidade dentro de uma equipe.



"Em 2021 vamos continuar transformando a cadeia de reciclagem do Brasil. Mas, desta vez, contaremos com uma equipe mais completa e diversa e estamos orgulhosos por isso", completa Giovanna.



SELEÇÃO PARA TRABALHO REMOTO





Todas as oportunidades listadas abaixo selecionarão candidatos para reforçar as equipes de Vendas e Marketing. A execução das atividades não é presencial e, por isso, candidatos de todo o mundo podem se inscrever. Veja os detalhes:





• Analista Jr : https://info.eureciclo.com.br/cs-analistajr

















• Vendas Pl: https://info.eureciclo.com.br/is-vendaspleno.





• Analista de eventos e RP: https://info.eureciclo.com.br/vagamkt





Para saber mais sobre a eureciclo: www.eureciclo.com.br/