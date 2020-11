PepsiCo tem a meta global de aumentar em 30% o número de líderes negros até 2025

Última turma do Programa de Mentoria para Negros e Negras, de 2019, antes da pandemia. (foto: PepsiCo /Divulgação)



A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, tem como premissa a diversidade e promove um ambiente inclusivo que garante a representatividade da sociedade e dos consumidores dentro da companhia. Na semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra (20/11), a empresa reforça o seu compromisso de expandir em 30% o número de líderes negros e negras até 2025.



Na PepsiCo, os processos seletivos de entrada como First Gen (estágios) e Next Gen (trainees) são feitos às cegas em relação à etnia, gênero, fluência em idiomas ou mesmo universidade e curso que o candidato estuda.



Tais iniciativas já rendem frutos positivos. Na última edição (2019), o processo de estágio da PepsiCo trouxe 31% de representatividade racial, enquanto o de trainee obteve índice de 53%.





Programa mentoria para negros e negras





carreira e na ampliação de horizontes para os atuais funcionários e funcionárias da empresa.



Rafael Ávila, analista de RH da PepsiCo, foi indicado ao programa dentro da proposta da companhia de desenvolvimento de talentos negros (as) para que ocupem cargos de liderança. Para ele, a mentoria foi fundamental para sua evolução profissional. "Aprendi que todos os profissionais podem enfrentar suas inseguranças e tê-las não necessariamente é algo negativo. A única coisa que precisamos fazer é não deixar que o medo nos paralise", ressalta Ávila, que terminou sua mentoria no mês de setembro.



Parcerias e compromissos





A PepsiCo se preocupa com a representatividade sob o lugar de fala dos indivíduos que têm consciência do seu papel em suas lutas diárias. Na prática, a PepsiCo é signatária da iniciativa empresarial pela igualdade racial, um movimento formado por empresas e instituições comprometidas com a promoção da inclusão racial e a superação do racismo.





Os funcionários da empresa também participam de feiras e palestras, por meio de uma parceria instituída com a Universidade%u202FZumbi dos Palmares.



Já para apoio nos processos seletivos, a PepsiCo uniu-se com a Comunidade Empodera e tem à disposição um centro de talentos com mais de 50 mil perfis de estudantes universitários, sendo 62% de mulheres e 52% de negros.





Atuando como um agente de transformação social, a PepsiCo é a primeira empresa do segmento de bens de consumo a abraçar a iniciativa LIFT (Língua, Inspiração, Foco, Transformação), que oferece o ensino gratuito da língua inglesa a jovens negros e negras em situação de maior vulnerabilidade, incentivando que eles tenham reais oportunidades no mercado de trabalho. Neste ano, o LIFT oferece 92 bolsas de estudos para estudantes universitários negros de famílias de baixa renda.





"Para nós, a diversidade é um diferencial para o negócio, pois garante pontos de vista distintos, gerando mais inovação e conexão com os vários perfis de consumidores", afirma Fábio Barbagli, VP de RH da PepsiCo.



"Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer e nossa trajetória, principamente quando falamos do desenvolvimento de profissionais negros e negras, já nos traz orgulho. A Mentoria para Negros e Negras, por exemplo, é um programa extremamentre importante para alcançarmos a nossa meta de uma maior representatividade racial na liderança. Somos reconhecidos no mundo todo como uma empresa de grandes talentos e contamos com ações efetivas para atrair, reter e desenvolver os melhores profissionais", completa o executivo.





voluntários que se unem para discutir temas e ações efetivas para os pilares de Raça, LGBTI+, PCD, Gerações e Equidade de Gênero.



O Negrow (



Para este mês, em que vivemos o Dia da Consciência Negra, o grupo desenvolveu ações para aproximar os funcionários e funcionárias da causa, como pílulas de conteúdo sobre personalidades negras e interseccionais, sessões de letramento racial para participantes dos Grupos de Afinidades e um vídeo de autodeclaração com a intenção de reforçar o orgulho de pertencimento negro. Trazendo a luz do discurso para a realidade, a PepsiCo estimula a diversidade por meio dos Grupos de Afinidades (ERGs), formados por funcionáriosque se unem para discutir temas e ações efetivas para os pilares de Raça, LGBTI+, PCD, Gerações e Equidade de Gênero.O Negrow ( https://www.youtube.com/watch?v=iesdrz2Pn6k&feature=youtu.be ), voltado para raça, ajuda a estimular uma agenda de engajamento interno e também externo, à medida em que são fundamentais para uma representação de mudança efetiva na sociedade.Para este mês, em que vivemos o, o grupo desenvolveu ações para aproximar os funcionários e funcionárias da causa, como pílulas de conteúdo sobre personalidades negras e interseccionais, sessões de letramento racial para participantes dos Grupos de Afinidades e um vídeo de autodeclaração com a intenção de reforçar o orgulho de pertencimento negro.





Equidade racial além das fronteiras





Globalmente, a PepsiCo é uma das empresas que mais investem nessa frente. Em junho de 2020 a companhia anunciou o investimento de mais de US$ 400 milhões em cinco anos, para promover o desenvolvimento da comunidade negra e aumentar a sua representação na PepsiCo.





No Brasil, atualmente a empresa tem 47,4% de representatividade negra, de forma geral. Desses, 10,6% estão em posições de alta liderança.