P&G abre inscrições para estágio gerencial e programa para estudantes negros

(foto: TréVoy Kelly/Pixabay )



A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, abre inscrições para o processo seletivo on-line de estágio gerencial e para o programa de desenvolvimento de estudantes negros "P&G para Você".



Os interessados devem se inscrever no site uma das maiores empresas dedo mundo, abre inscrições para o processo seletivo on-line degerencial e para o programa de desenvolvimento de"P&G para Você".Osdevem se inscrever no site www.pgcareers.com/brprocessorelampago até o dia 16 de setembro.





Diferente de outros programas de estágio, no Programa de Estágio Gerencial da P&G, os estudantes são responsáveis por projetos que realmente impactam os negócios da companhia desde o 1º dia, sendo preparados para serem, literalmente, seus futuros líderes.



Hoje, aproximadamente 70% da liderança começou a sua carreira na P&G, inclusive a presidente Juliana Azevedo. Para isso, os estagiários contam com o suporte de gestores, mentores, outros colegas de trabalho e recebem muitos treinamentos desde o início.





A P&G acredita em um ambiente diverso e multidisciplinar e, por isso, o curso não é um pré-requisito para o estágio gerencial. "Nós contratamos um perfil que entendemos que tenha potencial para entregar resultados e crescer em diferentes áreas e, por isso, levamos em consideração a escolha do candidato para alocar na área de estágio. Aqui, é supercomum encontrar engenheiros no RH, biólogos em finanças, farmacêuticos em vendas etc.", afirma Natasha Teixeira, líder de atração de talentos da P&G Brasil.





As vagas disponíveis são para o escritório da companhia em São Paulo e em suas plantas nas cidades de Seropédica (RJ) e Louveira (interior de São Paulo).



O programa é válido para qualquer curso de graduação com data de formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.





processo continuará sendo totalmente on-line e as inscrições serão realizadas na página oficial



As etapas incluem a própria inscrição, testes de perfil, lógica e inglês - e três entrevistas. Nesta edição, ocontinuará sendo totalmente on-line e as inscrições serão realizadas na página oficial www.pgcareers.com/brprocessorelampago Asincluem a própria inscrição, testes de perfil, lógica e inglês - e três entrevistas.



Diversidade racial



Parte do processo relâmpago também considera estimular a diversidade racial em seu quadro de funcionários e, assim, estabelecer mais representatividade a longo prazo.



Por isso, a P&G também inicia as inscrições para o programa de desenvolvimento de estudantes negros "P&G para Você", que visa capacitar os participantes do processo seletivo da companhia com aulas de inglês e mentoria.





No programa, os estudantes passam pelas mesmas etapas on-line do processo relâmpago e, caso sejam aprovados, recebem uma bolsa integral de curso de inglês online por 12 meses, em uma escola de idiomas parceira da P&G.



Já a mentoria ocorre durante seis meses e trabalha com diversas habilidades por meio de coaching com líderes da P&G em encontros on-line mensais.





Após o período de curso, os estudantes finalizam o processo seletivo com um teste de inglês aplicado pela P&G. E, se atingirem o nível requisitado, são aprovados para o Programa de Estágio Gerencial da companhia.





A P&G tem trabalhado em ações e projetos que promovam uma maior igualdade racial, principalmente no acesso as oportunidades de trabalho e renda. Nos últimos processos, 47% dos candidatos aprovados são estudantes negros, além disso, a representatividade de pretos e pardos no escritório central de SP, nos últimos dois anos, teve crescimento de 63%.





"A P&G me proporciona um ambiente seguro, em que me sinto confiante para ser quem eu sou, me expressar como mulher negra e me desenvolver profissionalmente e pessoalmente", relata Ana Lima, que iniciou como estagiária na companhia e hoje trabalha como gerente de IT.



"Um dos projetos mais importantes no meu desenvolvimento profissional foi quando eu ainda era estagiária. Foi incrível, pois, além de bastante desafiador tecnicamente, foi a primeira vez que eu me dei conta de como minhas ações dentro da P&G - mesmo como estagiária - poderiam impactar na vida de várias pessoas em diversos lugares do Brasil", acrescenta Ana Lima.





participar do programa, acesse o site Para mais informações e parado programa, acesse o site www.pgcareers.com/brpgpravoce





Programa de Estágio Gerencial da P&G





Mais informações





Inscrições: até 16 de setembro

até 16 de setembro Processo Relâmpago: www.pgcareers.com/brprocessorelampago

www.pgcareers.com/brprocessorelampago Programa P&G para Você : www.pgcareers.com/brpgpravoce

: