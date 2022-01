Depen divulga o resultado de heteroidentificação dos candidatos negros de concurso

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) publicou o r esultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, referente ao concurso público para o provimento de vagas nos cargos de especialista federal em assistência à execução penal e de agente federal de execução penal.

De acordo com o documento, o candidato deverá acessar a página do concurso, por meio da página de acompanhamento, no site , para ter conhecimento de seu código identificador.