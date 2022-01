243 vagas para sargentos: Aeronáutica abre concurso para nível médio

O edital de abertura do exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2023) foi publicado! A seleção oferece 243 vagas imediatas para as turmas do primeiro semestre de 2023, abertas em todas as regiões do país. Podem se inscrever brasileiros de ambos os sexos de 17 a 25 anos. Para participar, também é necessário possuir ensino médio completo.