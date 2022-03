Concurso Petrobras: envio de títulos deve ser feito esta semana

(foto: Divulgação) Petrobrás 2022 devem ficar atentos às próximas etapas da seleção. A entrega da documentação está prevista para esta semana. De acordo com o edital, os candidatos devem enviar os documentos solicitados, no período entre as 10h do dia 24 até as 18h do dia 25 de março, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço site da banca. Foram convocados para a avaliação de títulos os candidatos da área de Engenharia de Segurança de Processo aprovados nas provas objetivas e classificados até as seguintes posições: 151ª - ampla concorrência;

17ª - pessoa com deficiência; e

42ª - pessoas negras. O resultado das provas objetivas para os outros cargos também estão disponíveis no site da banca.Os exames ocorreram no dia 20 de fevereiro, e mais de 160 mil inscrições foram aceitas. O exame contou com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos (língua portuguesa e língua inglesa) e 70 específicas.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período. O concurso Um dos maiores concursos do ano, a Petrobras 2022 ofereceu 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para diversas especialidades. As vagas são para profissionais de Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.

Provas

Os exames ocorreram no dia 20 de fevereiro. Conforme alertado pela banca examinadora (Cebraspe), pelo edital publicado no dia 11 de fevereiro, era obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para quem iria realizar a prova objetiva em Palmas- TO.

Porém, na capital duas candidatas não apresentaram o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e foram impedidas de realizar a prova. A ação, gerou repercussão nas redes sociais