Gerdau abre mais de 100 vagas na área florestal em Três Marias e região

No total, são 108 vagas para auxiliar de silvicultura I e II (foto: Gerdau / Divulgação) A Gerdau, maior empresa produtora de aço do Brasil, abriu processo seletivo para preenchimento de vagas em sua operação Florestal, em Três Marias, município localizado na Região Noroeste de Minas Gerais.





No total, são 108 vagas para auxiliar de silvicultura I e II. Outras 54 vagas foram preenchidas no mês de maio e 54 vagas serão preenchidas nos meses de junho (43) e julho (13). Essas contratações fazem parte do plano de investimento de R$ 5 bilhões anunciado pela empresa para Minas Gerais.









“O investimento que a Gerdau está realizando no negócio florestal em Minas Gerais demonstra a aposta que a companhia vem fazendo em fontes renováveis de energia para avançarmos em nossas metas de descarbonização. Até 2026 esperamos alcançar 20% de ampliação da base florestal atual”, explica.





As oportunidades de emprego estão disponíveis para auxiliares de silvicultura nas cidades de Corinto, Várzea da Palma, Olhos D'Água, Estiva, Tomaz Gonzaga e Martinho Campos. Os requisitos para se candidatar são: ter mais de 18 anos, ensino fundamental incompleto (4ª série) e pelo menos um ano de experiência em atividades agrícolas ou florestais.





Também estão sendo oferecidas vagas para auxiliares de silvicultura II, com atuação nos municípios de Corinto, Lassance, Várzea da Palma, Augusto de Lima, Santo Hipólito, Pompéu, Martinho Campos, Ibitira, Curvelo, Codisburgo e Olhos D'Água. Os requisitos para essas vagas são: ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo (8ª série) e pelo menos dois anos de experiência em atividades agrícolas ou florestais.





Os interessados que atendem aos requisitos necessários podem enviar seus currículos através do site da Gerdau, indicando o nome da vaga para a qual desejam se candidatar. O envio de currículos está aberto a todas as pessoas interessadas, independentemente de gênero, idade, origem, cor, deficiência ou orientação sexual. A empresa oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, alimentação no local, transporte, benefício farmácia, programas de desenvolvimento, entre outros.