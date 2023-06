Inscrições abertas! CORE-DF lança concurso público com 84 vagas

567

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Distrito Federal (Core-DF) lançou, nesta quinta-feira (1º/6), concurso público para os cargos de assistente administrativo e fiscal. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).Organizado pelo Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social (Instituto Consulplan), o certame oferta 84 vagas distriuídas da seguinte maneira:

Assistente administrativo: três vagas imediatas e 60 vagas para formação de cadastro reserva;

Fiscal: uma vaga imediata e 20 para formação de cadastro reserva

O salário base para os dois cargos é de R$ 2.759,08, acrescido de benefícios. A seleção será composta de prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Os inscritos no certame enfrentarão um exame de 40 questões de conhecimentos básicos e específicos, com data prevista de aplicação de 6 de agosto. As provas serão aplicadas nos turnos matutino, para o cargo de assistente administrativo; e vespertino, para o de fiscal.



Interessados podem se inscrever por meio da Interessados podem se inscrever por meio da página oficial do certame até 6 de julho, por meio do pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 74,12. De acordo com o edital, será permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que para turnos distintos das provas.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza