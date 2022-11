Edital do concurso da PM-MS é retificado; confira a mudança

(foto: PM-MS/Divulgação)

Consta no Diário Oficial de Mato Grasso do Sul desta terça-feira (1°/11) a retificação do edital de abertura do c oncurso público da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PM-MS) destinado ao cargo de soldados.



De acordo com o edital de retificação, publicado no Diário Oficial do estado, foi alterada a redação do Anexo I, referente ao conteúdo programático.

O referido certame oferta 500 vagas. Deste total, 385 são de amplas concorrência; 100 reservadas para cotistas negros e 15 para cotistas indígenas. O período de inscrições já está aberto e permanecerá até 3 de novembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instiuto Idecan.



Cabe salientar que para se inscrever é necessário ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos; ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, de categoria “B” e nível superior.

Cinco etapas farão parte do certame, sendo elas prova escrita objetiva, exame de aptidão mental (avaliação psicotécnica), exame de saúde, exame de capacidade física e investigação social.



Sobre a remuneração o edital abertura informa que na condição de Aluno-Soldado PM, aprovados farão jus à remuneração mensal inicial de R$ 2.252,25, durante o período de formação. Após a conclusão com aproveitamento no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, o Aluno-Soldado fará jus a remuneração inicial de R$ 5.005,00, e a todos os direitos e prerrogativas inerentes ao cargo, previstos na legislação.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins