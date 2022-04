Feira de contratações para empregar 230 profissionais em tecnologia

As empresas recebem previamente uma lista com o perfil de cada candidato, onde terão tempo hábil para analisar perfis, vídeos de pitch e portfólios e agendar as entrevistas (foto: Tumisu/Pixabay)



A 40ª edição da Feira de Contratações está com as inscrições abertas, até o dia 15 de abril, para empresas de todo o Brasil que estão em busca de desenvolvedores full stack, designers de produto (UI/UX), profissionais de growth marketing e inside sales (vendas) de nível iniciante. Cerca de 230 novos profissionais em programação, design, growth marketing e inside sales poderão ser contratados já no início deste ano graças à iniciativa da Gama Academy , escola que desenvolve profissionais para o mercado digital e que já formou mais de 30 mil alunos.





A feira, voltada para profissionais de RH ou empreendedores, reunirá profissionais que participaram do programa de treinamento “Gama Experience”, que oferece a formação on-line em duas áreas com forte atuação no mercado.



"Os nossos alunos têm o apoio de profissionais renomados em com seis meses de duração, 400 horas de conteúdos técnicos, comportamentais e imersivos, feitos com o apoio de profissionais renomados, para capacitar pessoas de acordo com as demandas atuais das empresas. O curso tem uma grade de conteúdos extensa para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, também conhecidas como Soft Skills", afirma Guilherme Junqueira, fundador e CEO da Gama Academy.





Para participar da Feira de Contratações, as empresas recebem previamente uma lista com o perfil de cada candidato, onde terão tempo hábil para analisar perfis, vídeos de pitch e portfólios e agendar as entrevistas com aqueles que têm maior fit com a companhia.



“Já auxiliamos mais de 13 mil alunos em todo o país a conseguirem emprego, o que nos enche de orgulho e motivação para continuar. Com a possibilidade do trabalho remoto, há excelentes profissionais disponíveis em diversas regiões do país”, conclui Junqueira.

SERVIÇO





Evento: Feira de Contratações Online

Feira de Contratações Online Data: 25 a 29 de abril (inscrição de empresas até 15/04)

25 a 29 de abril (inscrição de empresas até 15/04) Horário: das 10h às 18h

das 10h às 18h Perfil de candidatos: profissionais iniciantes em Desenvolvimento Full Stack, UX/UI Design, Growth Marketing e Vendas, de diversas regiões do Brasil.

profissionais iniciantes em Desenvolvimento Full Stack, UX/UI Design, Growth Marketing e Vendas, de diversas regiões do Brasil. Taxa de participação: R$ 100 por empresa.