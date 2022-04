Coca-cola abre 29 vagas de emprego em Itabirito

Candidatos precisam se cadastrar no site trabalheconosco.vagas.com.br para concorrer. (foto: Pixabay)

A Coca-Cola FEMSA Brasil anuncia 29 vagas de emprego na fábrica localizada em Itabirito, cidade a 57km da capital. Os cargos são para trabalhar como operador(a) de empilhadeira, operador(a) e técnicos(a) de manutenção (elétrica e mecânica) e de manufatura. Todas as vagas exigem nível médio, e, algumas, técnico.





Segundo a empresa, os benefícios são assistência médica e odontológica, programa de remuneração variável, seguro de vida, vale-alimentação e vale-refeição ou refeitório na empresa (a depender do cargo). Para mais informações sobre as vagas e cadastro, é preciso consultar o site Femsa ou comparecer ao Sine de Itabirito (Praça Doutor Guilherme, 169 – Centro) para buscar a carta de encaminhamento.





Confira a descrição das vagas:





Operador de empilhadeira (2 vagas)

Formação: ensino médio completo + curso específico da função

Função: carregar e descarregar para abastecer as linhas de produção

Desejável experiência

Salário à combinar





Operador (15 vagas)

Formação: ensino médio completo

Função: alimentar as linhas com os insumos necessários, manter a limpeza e organização da linha, dar suporte aos Técnicos de Manufatura que operam as máquinas.

Desejável experiência

Salário à combinar





Técnico de manutenção elétrica (1 vaga)

Formação: ensino médio completo técnico na área

Função: garantir a integridade e manutenção dos equipamentos, além de dar apoio técnico às manutenções

Desejável experiência

Salário à combinar





Técnico de manutenção mecânica (1 vaga)

Formação: ensino médio completo técnico na área

Função: garantir a integridade e manutenção dos equipamentos, além de dar apoio técnico às manutenções

Desejável experiência

Salário à combinar





Técnico de manufatura (10 vagas)

Formação: ensino médio completo técnico em mecânica ou eletromecânica

Função: garantir a integridade e manutenção dos equipamentos, além de dar apoio técnico às manutenções

Desejável experiência

Salário à combinar

Sobre a empresa

Maior engarrafadora da franquia Coca-Cola do mundo, a Coca-Cola FEMSA tem unidades em 10 países da América Latina e nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. São 80 mil colaboradores e 12 fábricas no Brasil.





Com 131 marcas e 266 milhões de consumidores diários, a empresa inaugurou, em 2015, a fábrica de Itabirito. Empreendimento mais recente do grupo, é a unidade fabril mais sustentável do sistema Coca-Cola no mundo, segundo a companhia.