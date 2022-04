PM prende suspeito de participar de tiroteios no Taquaril

Suspeito foi encontrado pela PM durante um patrulhamento após uma denúncia (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 25 anos, suspeito de participar da troca de tiros no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, na última terça-feira , foi preso ontem (6/4). De acordo com a Polícia Militar, após uma denúncia, o homem foi localizado no Bairro Recanto Verde, na cidade de Esmeraldas, na Grande BH.









Na ocasião, o motorista de aplicativo ouviu os passageiros conversando com terceiros sobre armas e munições, além do acontecimento no Bairro Taquaril. Um dos passageiros relatou, durante a corrida, que teria trocado tiros na região.



Assustado, o motorista alertou a sua esposa sobre o que ouviu e ela acionou a polícia. Através do rastreio do aparelho celular dele, os militares localizaram o veículo de transporte por aplicativo em que o suspeito fazia o deslocamento e o abordaram.



Na abordagem o motorista contou que o casal tinha descido na esquina da Rua Chile. De posse da descrição dos passageiros pelo, os militares iniciaram a busca do casal.



Segundo a PM, eles não resistiram ao serem localizados e presos. Com o homem foi encontrado um valor de R$ 510, que, de acordo com o suspeito, era destinado a comprar munições.





Ao falar com os militares, a mulher, de 23 anos, que o acompanhava afirmou que sabia do envolvimento do companheiro no tráfico e também disse que o homem disputava pontos de tráfico de drogas no Bairro Taquaril.





O autor confessou a participação nos tiroteios da região e no tráfico de drogas. Além disso, foi informado que devido a trocas de tiros ele teria ficado sem munição e que a ida até o local seria para adquirir mais.





Segundo as informações, o autor disse aos militares que essas disputas estavam dando "grande repercussão na mídia, inclusive com áudios e vídeos nas redes sociais", descreveu a corporação.





Em um matagal, próximo ao local onde foram abordados, a Polícia Militar encontrou uma arma de fogo carregada, do modelo pistola Taurus Calibre .380, com a numeração raspada, um celular e um carregador de marca não especificada.





Em contato com a mãe do autor, ela informou aos policiais militares que sabia do envolvimento do filho no tráfico e disse que tinha pouco contato com o filho, pois ele foi criado pela avó paterna.





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tinha decidido passar o dia na casa mãe, onde foi localizado, para evitar os militares que estavam próximo do Bairro Taquaril.





Os militares se deslocaram até a casa dos autores e, em conversa com a tia, foi informado que outras viaturas já tinham passado pelo local. Ela também sabia do envolvimento do sobrinho com as drogas.





As buscas no terreno da casa com cães farejadores não encotrou produtos ilícitos.