Jair Renan Bolsonaro é o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução ) O “filho 04” do presidente Jair Bolsonaro (PL) deve depor à Polícia Federal (PF), em Brasília, nesta quinta-feira (7/4). Jair Renan Bolsonaro, de 24 anos, é investigado por suposto tráfico de influência no governo e lavagem de dinheiro.

Este será o primeiro depoimento de Jair Renan em um ano de inquérito. Intimado para depor em dezembro, alegou estar doente.









Renan Bolsonaro e seu parceiro comercial, Allan Lucena, participaram pessoalmente de ambas as reuniões. Em um dos encontros, também estava o ministro Rogério Marinho. Na agenda pública, no entanto, não há menções ao filho do presidente ou aos empresários.