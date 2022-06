Saiba como o uso das redes sociais é fundamental para conseguir um emprego

Cuidado com as informações de seu perfil nas redes sociais é muito importante na busca por emprego (foto: Reprodução/Pixabay) Quase todas as pessoas têm algum perfil em redes sociais atualmente e, muitas vezes, fazem uso dessas ferramentas por horas e com diferentes objetivos. Seja para manter contato com amigos, se informar, comentar sobre seus interesses ou, em tantos outros casos, na busca por um emprego. Mas, tão importante quanto sua postura na hora de uma entrevista ou dinâmica em grupo, o uso da internet e o cuidado com as informações publicadas em seu perfil e o que se diz nele são primordiais para conquistar a tão sonhada vaga.





A tecnologia está presente em quase tudo no nosso dia a dia, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como se comportar no mundo virtual. "É importante enxergar suas redes sociais como uma vitrine para oportunidades profissionais", diz a especialista em influência digital e assuntos da web Aline Bak.









Veja abaixo 5 dicas de etiqueta virtual no mundo do trabalho para você deixar as suas redes sociais mais atrativas para os recrutadores e aumentar suas chances de conseguir um emprego, segundo Aline Bak.





Nada de disseminar ódio ou preconceitos de qualquer tipo. "Os recrutadores não costumam eliminar candidatos por suas atividades nas redes sociais, mas é claro que postagens ofensivas podem manchar sua imagem e produzir estragos à sua reputação", afirma a especialista.



Use o bom senso e reflita bem antes de postar algo. "Pense se aquele conteúdo é de bom tom", pondera Aline. "Tente passar nas redes sociais a sua melhor versão", recomenda a especialista.



Mantenha seu Linkedin atualizado. "Isso pode lhe conferir algum tipo de destaque durante um processo seletivo", diz a especialista. "Lembre-se que o Linkedin é uma rede social voltada para o mundo do trabalho e dos negócios, e, por isso, é hoje o lugar preferido dos recrutadores", continua Aline. "É importante sempre deixar seu currículo atualizado por lá e fazer postagens sobre conquistas, realizações e cursos concluídos na sua vida profissional", conclui.



As fotos também devem refletir a sua imagem como profissional. "Nada deve ser forçado. O importante é que o conteúdo visual esteja alinhado com a maneira como você quer ser visto e com o cargo que deseja ocupar", afirma a consultora.



Pense nas suas redes sociais como uma ferramenta que possa ser usada a seu favor. É recomendável evidenciar o conhecimento profissional adquirido, com conteúdos aderentes à sua vivência e jornada pessoal. "Seja você mesmo, mas tente fazer postagens sobre assuntos pertinentes e que tenham como princípio, fontes confiáveis. E nada de embarcar em fake news", diz Aline.





Aline Bak é especialista em marketing de influência digital, consultora e estrategista de influência digital e de negócios digitais. Atua há oito anos no mercado de marketing digital e é formada pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado-SP), em São Paulo, com especialização no Instituto Europeo di Design (IED) em Barcelona, na Espanha.