Redes sociais: certas publicações prejudicam na hora de arrumar um emprego

A rede social não é lugar para divulgar o quão insuportável seu chefe era (foto: Biljana Jovanovic/Pixabay )





Como as redes sociais podem influenciar em sua relação profissional? Essa questão é cada vez mais usual para as pessoas, em função da amplitude que esses meios de comunicação tomaram. E uma coisa é conclusiva: com certeza, o que você coloca em suas redes sociais pode ter reflexo em sua vida pessoal.





As mídias sociais não são o lugar para reclamações contra funcionários ou colegas de trabalho, por exemplo. Também não é o lugar para dar detalhes específicos sobre os erros que sua empresa anterior cometeu, ou sobre o quão insuportável seu chefe era.



Madalena Feliciano, gestora de carreira, avisa que compartilhar esse tipo de conteúdo nas mídias sociais não é apenas pouco profissional, em algumas circunstâncias pode ser um motivo para moverem uma ação legal contra você e até mesmo te prejudicar ao ingressar em outra empresa.



"Lembre-se: a empresa pretendida pode ligar para a empresa anterior e buscar suas referências, portanto, faça um bom trabalho."





Aqui vão cinco dicas importantes de Madalena Feliciano, gestora de carreira , para não se enrolar na hora de postar:





Evitar baladas e bebedeiras em excesso; Opiniões podem ser uma boa, mas sem ofensas; Sentimentos de raiva ou insatisfação com a empresa anterior; Coisas pessoais como desentendimentos, indiretas etc soam imaturo; Exposições alheias e algumas críticas são vistos como desnecessário.

Madalena lembra: "Tudo que é postado fica registrado. O que fazemos nas redes sociais é uma extensão do que fazemos no trabalho, na faculdade, em família e é levado em consideração quando concorremos a um emprego tanto quanto a entrevista para a vaga. O candidato deve expressar em seus perfis nas redes sociais exatamente o que ele faz, mas sem excessos".

Se você é daqueles que adora compartilhar tudo que passa na sua vida nas redes sociais, saiba que nem todas as informações podem ser ao seu favor, bem pelo contrário, muitas delas podem causar tanto incômodos quanto demissão e desistência de admissão.