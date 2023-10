567

PBH abre processo seletivo para vagas temporárias com salários de até R$ 8,4 mil (foto: PBH/Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abre processo seletivo para vagas temporárias com salários de até R$ 8,4 mil. O processo foi publicado nesta quarta-feira (18/10), no Diário Oficial do Município (DOM).

No total, serão 16 vagas para contratação de profissionais de nível superior e técnico, distribuídas entre as áreas de engenheiro de transportes; engenheiro civil; arquiteto urbanista; designer gráfico; técnico em transportes; engenheiro ambiental; analista superior - comunicação; analista superior - financeiro; advogado; assistente de apoio administrativo e engenheiro ambiental.

A jornada de trabalho é de 40h semanais com salários que variam de R$ 2.197,27 e R$ 8.466,43. Além da remuneração prevista, o contratado terá benefícios de vale refeição, no valor de R$ 35, e vale transporte.

A documentação será recebida exclusivamente do dia 25 de outubro ao dia 31 de outubro no 1º andar do Edifício sede da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Rua dos Guajajaras, n.º 1107, bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH.

Depois disso haverá uma análise do currículo e entrevista. Para conferir qual a documentação exigida basta acessar o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM).