Polícia Civil de SC abre 160 vagas em editais de nível superior

Confira a distribuição:

Delegado de polícia substituto: 30 vagas imediatas + 50 para formação de cadastro reserva





Psicólogo: 30 vagas imediatas 50 para formação de cadastro reserva





Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 23 de outubro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . O período de inscrição será encerrado em 21 de novembro. Os aprovados e nomeados receberão salários de até R$ 22,8, a depender da carreira.

Para tomar posse das carreiras é preciso ter concluído curso de nível superior nas respectivas áreas. Os candidatos ao cargo de delegado deverão passar por curso de formação profissional de, no mínimo, 600 horas-aula, enquanto os participantes da carreira de psicólogo deverão ser aprovados no curso de, no mínimo, 400 horas-aula.