Brasília – O número de vagas ofertadas no Concurso Nacional Unificado (CNU) subiu para 6.640 após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aderir ao novo modelo de certame. Antes, a previsão era abrir 6.590 oportunidades. Com a entrada do Inep, são 21 órgãos e entidades que participarão do novo modelo de concurso. As vagas serão agrupadas por blocos temáticos, de acordo com a sua natureza e complexidade. No momento da inscrição, os concurseiros optarão por um dos blocos das áreas de atuação disponíveis.





A ideia do Ministério de Gestão e Inovação é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é aplicado simultaneamente em todo o país e distribui os aprovados nas universidades. O CNU será dividido em duas partes, por meio de provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e de provas específicas e dissertativas por blocos temáticos, de acordo com a área escolhida pelos participantes. As duas partes do exame serão realizadas no mesmo dia. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no certame.





A expectativa é de que as provas sejam aplicadas em 179 municípios brasileiros em 25 de fevereiro de 2024 e a publicação dos resultados gerais ocorra até o fim de abril. O conteúdo que será avaliado nas provas será detalhado no edital do concurso, cuja publicação está prevista para 20 de dezembro. A expectativa do MGI é que os novos servidores federais tomem posse até agosto de 2024.





Os órgão que participaram são os seguintes: Funai (502 vagas), Incra (742), Ministério da Agricultura (520). Ministério de Gestão e Inovação (1.480), Ministério da Saúde (220). Ministério do Trabalho e Emprego (900), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (30), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (110), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (40), Agência Nacional de Energia Elétrica (40), Agência Nacional de Saúde Suplementar (35). IBGE (895), Ministério da Justiça e Segurança Pública (130), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (296), Ministério da Cultura (50), Advocacia-Geral da União (400), Ministério da Educação (70), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (40), Ministério dos Povos Indígenas (30), Ministério do Planejamento e Orçamento (60), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (50). n