Black Friday: Mercado Livre vai contratar 5.600 pessoas

567

O investimento em mídia para a campanha deste ano é 50% maior do que no ano passado (foto: Pixabay/Reprodução)

O Mercado Livre deu início na segunda (16/10) a sua campanha para a Black Friday - data de promoções adotada, no final de novembro, pelo varejo físico e on-line brasileiro - e prevê bater o crescimento de de 19% registrado em 2022.

O otimismo vem amarrado a uma estratégia pesada de investimento em mídia, marketing, influenciadores, vídeos curtos e em cupons de descontos para levar o consumidor ao site ou aplicativo.

Julia Rueff, vice-presidente de marketplace da empresa no Brasil, descreveu a edição deste ano como a mais bem planejada e organizada.

Leia: PBH abre processo seletivo para vagas temporárias

Ela não diz o quanto espera crescer ou a que marca de vendas a empresa deve chegar, mas diz que ao longo de 2023 o Mercado Livre vem "apresentando crescimentos maiores do que os 19% da Black Friday do ano passado." Na sexta-feira da Black Friday em 2022 (25 de novembro), a plataforma recebeu 1,8 milhão de pedidos.

Os contratos temporários para a data chegarão a 5.600 vagas, a maioria em logística, para atender os centros de distribuição em São Paulo, Minas Gerais e Bahia -as primeiras contratações começaram em setembro e há expectativa de que parte delas seja incorporada ao quadro fixo da companhia.

Leia: Magalu oferece mais de 300 vagas de emprego

O investimento em mídia para a campanha deste ano -o Mercado Livre não divulga cifras- é 50% maior do que no ano passado. Marcos Mion, que é embaixador da plataforma, será o rosto da campanha.

Parte do otimismo com a Black Friday deste ano vem também de uma pesquisa realizada pela plataforma e por seu braço financeiro, o Mercado Pago.

A conclusão da empresa é a de que os consumidores se planejaram mais para comprar na data -6 em 10 estão se preparando desde setembro.

Em meio às discussões sobre a possibilidade de limitar as compras parceladas sem juros, a empresa perguntou a seus consumidores o quão importante é o mecanismo, e 49% disseram que não comprariam na Black Friday se não pudessem dividir o valor sem a cobrança de juros.

A maior concentração de uso do parcelado sem juros, segundo Daniel Davanço, diretor de pagamentos para empresas no Mercado Pago, está nas compras em até seis parcelas.

O limite do número de parcelas dessa modalidade de crédito é uma das propostas em discussão para reduzir as altas taxas de juros do rotativo do cartão de crédito, atualmente em 445,7% ao ano. Não há, porém, consenso sobre ela, nem estudos públicos independentes que mostrem relação entre o parcelamento sem juros e as taxas do totativo.

A pesquisa da plataforma identificou que cresceu a intenção de pagamento à vista; de 15%, em 2022, para 18%, em 2023.

Para a Black Friday deste ano, o Davanço diz que o Mercado Pago ainda avalia o lançamento de promoções para taxas de crédito tanto para compradores que usam os serviços de pagamento, quanto para os vendedores, para que eles possam investir em portfólio para a data.

Importações no escanteio

O Mercado Livre é um dos marketplaces brasileiros no Remessa Conforme, o programa do governo federal que dá isenção para importados de até US$ 50 (cerca de R$ 251). A empresa não prevê, porém, qualquer estratégia de uso do programa ou mesmo de estímulo durante a Black Friday.

Julia Rueff, vice-presidente de marketplace, disse que o programa tira a isonomia do mercado, uma vez que os produtos locais pagam mais impostos.