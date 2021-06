Concurso PRF: candidatos deverão realizar TAF com máscara

(foto: PRF/Divulgação) edital com o resultado final das provas objetivas e a convocação e regras para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi divulgado nesta segunda-feira (14/06), pelo Cebraspe.

Uma das instruções para a realização da etapa de atividades físicas é a utilização obrigatória de máscara facial durante todo o procedimento, inclusive na execução dos exercícios.





Serão convocados para o TAF todos os candidatos aprovados na prova discursiva. A fase será realizada em 19 e 20 de junho, dividida em cinco atividades:





Teste de flexão em barra fixa

Teste de shuttle run (ir e vir)

Teste de impulsão horizontal

Teste de flexão abdominal

Teste de corrida de 12 minutos





Os candidatos ainda passarão por avaliação psicológica, investigação social e processo de heteroidentificação (para candidatos negros). Por fim, será iniciado o curso de formação profissional.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana.





As provas do concurso foram realizadas em 9 de maio, compostas por três blocos. As abstenções representaram 32,56% do número total de inscritos, segundo o Cebraspe. A porcentagem representa 99.089 inscritos. Como o certame registrou 304.330 inscrições, as 1.500 estão sendo disputadas, agora, por 205.241 pessoas . Ainda segundo o Cebraspe, o índice está “dentro da normalidade”.





A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer