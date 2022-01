TJSP publica nota de corte da prova de concurso com 845 vagas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) divulgou, por meio do site da Fundação Vunesp nesta quinta-feira (28/1), a nota de corte da prova objetiva do concurso para escrevente judiciário por localidade.

Por exemplo, para a capital de São Paulo, a nota de corte foi de 8,6 pontos na lista da ampla concorrência; 6,9 na lista de pessoas com deficiência e 6,9 na lista de candidatos negros. Já Campinas teve nota de corte de 8,5 pontos na lista da ampla concorrência; 7,1 na lista de pessoas com deficiência e 7,5 na lista de candidatos negros. Confira o documento com todas as notas de corte!