TRT-PR abre concurso com salários de R$ 14,2 mil

Para os cargos de analista é requisitado nível superior, curso de Graduação em Direito ou em Contabilidade, podendo apresentar o diploma ou certificado de colação de grau, acompanhado de histórico escolar, neste último será aceito excepcionalmente, mediante justificativa escrita do próprio candidato. Já para o cargo de técnico é exigido que o candidato possua ensino médio completo. Além dos requisitos em comum nos ambos os cargos como por exemplo possuir 18 anos, gozar dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais, entre outros.





Das inscrições





O período de inscrições ficará aberto, exclusivamente via internet, no site da banca, o Instituto Fundação Carlos Chagas (FCC) a partir das 10h do dia 20 de junho às 14h do dia 12 de julho (horário de Brasília). Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site da banca e efetuar a inscrição da seguinte maneira: ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela internet.





Para inclusão do nome social nas listas de chamada e nas demais publicações referentes ao certame, o candidato deve enviar durante o período de inscrições, por meio do link de inscrição do Concurso Público, solicitação de inclusão do nome social digitalizada, assinada pelo candidato, em que conste o nome civil e o nome social.





Será cobrado o valor de: R$ 110,00 (cento e dez reais) para os cargos de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades; e R$ 90,00 (noventa reais) para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa.





Sobre as etapas





As provas objetivas e da prova discursiva-redação serão realizadas nas cidades de Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina e Maringá - Estado do Paraná. Os exames estão previstos para ser aplicado no dia 14 de agosto, nos seguintes períodos:





no período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa;

no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.





A prova será composta por 60 questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa e Matemática e Raciocínio-Lógico) e conhecimentos específicos (para os cargos de analista: Direito do Trabalho - Direito Processual do Trabalho - Direito Civil - Direito Processual Civil - Direito Constitucional - Direito Administrativo; já para técnico: - Noções de Direito do Trabalho - Noções de Direito Processual do Trabalho - Noções de Direito Constitucional - Noções de Direito Administrativo)





Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas terão sua nomeação publicada no Diário Oficial da União, com efeitos de ciência ao interessado, contando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a posse, a partir da data da publicação. Aprovados receberão uma remuneração inicial de R$ 12.455,30 para Analista Judiciário Área Judiciária, Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade e de R$ 14.271,70 (já incluso a Gratificação de Atividade Externa) para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal. Para o cargo de técnico o valor do salário é de R$ 7.591,37.

