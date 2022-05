Empresa de Tecnologia abre 51 vagas de emprego no Brasil

As vagas vão de auxiliar de serviços gerais a executivo de contas (foto: Karolina Grabowska/Pixabay )

Para saber a vaga disponível por região, basta acessar o site. Os interessados podem participar do processo seletivo cliacando aqui.





Atualmente, o time da Card é composto por mais de um mil colaboradores, e as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD 's).

A Card, empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia, está com 51 vagas abertas em oito estados do Brasil: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.