Pós-graduação da Ciências Médicas tem vagas para professor pesquisador

O prazo para inscrições e envio de documentação vai até às 17h do dia 3 de junho e o resultado final será divulgado no dia 6 de julho (foto: Ciências Médicas/Divulgação)



10:50 - 20/05/2022 Marinha abre inscrições para 263 vagas no curso formação de oficiais A pós-graduação da faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (PGCM-MG), instituição de ensino mantida pela Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), está com inscrições abertas para processo seletivo de docentes para atuarem no programa stricto sensu. O prazo para inscrições e envio de documentação vai até às 17h do dia 3 de junho e o resultadoserá divulgado no dia 6 de julhoAs oportunidades são para atuar como professor pesquisador nas linhas de pesquisa “Medicina Translacional” e “Ciências Aplicadas ao Câncer”. Ao todo estão sendo disponibilizadas quatro vagas com carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os interessados em participar devem ter os títulos de graduação e doutorado nas áreas de saúde, ciências biológicas ou correlatas.





Para se inscrever, o candidato deverá enviar os seguintes documentos: projeto de pesquisa ligado à área de pesquisa, cópia simples dos diplomas de graduação e doutorado, plano de

ensino/proposta de disciplina para o programa de pós-graduação strictosSensu, cópia simples do título de doutor e, em caso de título obtido no exterior, cópia da revalidação do título no Brasil,





O procedimento classificatório do processo seletivo será em duas etapas, sendo a primeira delas composta pela análise de títulos, experiências, participações e produções científicas do candidato, conforme currículo Lattes apresentado. A segunda etapa consistirá em entrevista com a coordenação do programa. além da declaração de pontuação de publicações em periódicos científicos. O edital com todas as informações do processo seletivo e o link para inscrições estão disponíveis aqui.





O profissional selecionado deverá ter disponibilidade para exercer a docência na pós-graduação e orientar alunos em dissertações de mestrado e teses de doutorado.



Para assumir o cargo, não poderá estar vinculado a outra instituição de ensino como professor permanente em programa de pós-graduação stricto sensu, no ato da contratação.





A remuneração inicial será correspondente às horas semanais da categoria, podendo sofrer reajuste para maior, dado as especificidades previstas na convenção coletiva e/ou no plano de

carreira do corpo docente da pós-graduação Ciências Médicas–MG. Os valores atualizados serão informados aos candidatos no momento da entrevista.



SERVIÇO