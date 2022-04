UnB publica editais de concursos para professores com salários de R$ 9,6 mil

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Universidade de Brasília (UnB - DF) anunciou a realização de um novo concurso público e um processo seletivo que visa o preenchimento de vagas, bem como a formação de cadastro reserva no cargo de professor. Para isso, foram publicados dois editais.

O edital nº 49 oferece uma vaga para a área de história da arte, com regime de trabalho em dedicação exclusiva e remuneração de R$ 9.616,18. O docente irá atuar no departamento de artes visuais e deve ter título de doutor em artes, educação, história, ciências sociais ou áreas afins.

No segundo edital, de nº 113, a universidade federal oferece uma oportunidade na área de línguas estrangeiras modernas, subárea: literatura inglesa. Neste caso, é exigido o título de Mestre na área de letras.O nomeado vai cumprir jornada de trabalho de 40 horas por semana e remuneração total de até R$ 4.304,92.

Interessados em participar devem se inscrever no site da Universidade, nos períodos abaixo discriminados de acordo com o edital correspondente: Edital nº 49: de 4 de abril a 6 de maio de 2022;

Edital nº 113: de 1 a 18 de abril de 2022.

Após realizar o cadastro de inscrição, é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme especificado no edital. Há isenção de taxa para os casos previstos em lei.

Como forma de classificação, os candidatos a professor de história da arte serão avaliados mediante aplicação de prova escrita, oral, didática e de títulos.

Já os candidatos a professor de línguas estrangeiras modernas serão submetidos à realização de prova de títulos e prova oral.

De acordo com os editais, o certame e o processo seletivo terão validade de um ano, contado a partir da data da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período.