Marinha abre inscrições para 263 vagas no curso formação de oficiais

O processo seletivo busca selecionar candidatos para o preenchimento de 263 vagas, sendo 144 vagas para o CIAGA e 119 vagas para o CIABA. Para participar, é preciso ter ser brasileiro nato, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos, não ter filhos ou dependentes, não ser casado ou constituído união estável, ter concluído o ensino médio; ter a altura mínima de 1,54m e a máxima de 2,00m, dentre outros requisitos. Confira o edital!



O período de inscrições vai do dia 1º a 15 de junho de 2022. Os cadastros podem ser feitos no site da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).

Confira o cronograma completo:

EVENTO DATA ATIVIDADE 01 1º a 15/06/2022 Período de Inscrições. 02 1º a 3/06/2022 Solicitação de isenção da taxa de inscrição. 03 1º a 17/06/2022 Pagamento da taxa de inscrição. 04 A partir de 10/06/2022 Divulgação da relação dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição. 05 A partir de 12/08/2022 Divulgação da relação dos candidatos inscritos e dos locais de realização das provas do Exame de Conhecimentos. 06 20/08/2022 1ª Etapa - Exame de Conhecimentos (1º dia). 08h00: abertura dos portões. 09h00: fechamento dos portões. 10h15 às 14h15: aplicação das provas de Português, Redação e Inglês. 07 21/08/2022 1ª Etapa - Exame de Conhecimentos (2º dia). 08h00: abertura dos portões. 09h00: fechamento dos portões. 10h15 às 14h15: aplicação das provas de Matemática e Física. 08 22/08/2022 Divulgação das provas e dos gabaritos preliminares. 09 23 a 25/08/2022 Período para interpor recurso. 10 A partir de 12/09/2022 Divulgação dos gabaritos definitivos. 11 A partir de 20/09/2022 Divulgação da classificação inicial e da convocação para a 2ª Etapa. 12 3 a 7/10/2022 Comprovação de renda familiar. 13 A partir de 4/10/2022 Divulgação dos locais, datas, horários e composição de grupos para a realização da 2ª Etapa. 14 13/10 a 22/11/2022 2ª Etapa - Seleção Psicofísica. 15 A partir de 25/11/2022 Divulgação do resultado da Seleção Psicofísica; da convocação para a 3ª Etapa; e dos locais, datas, horários e composição de grupos para a realização da 3ª Etapa. 16 A partir de 30/11 a 9/12/2022 3ª Etapa - Teste de Suficiência Física. 17 2/12/2022 Divulgação da relação dos candidatos que apresentaram a declaração de renda familiar. 18 A partir de 16/12/2022 Divulgação do resultado do Teste de Suficiência Física; da nota da prova de Redação; da classificação final; e da convocação para a 4ª Etapa. 19 9 a 27/01/2023 4ª Etapa - Período de Adaptação e Verificação de Documentos. 20 23/01/2023 Data limite para a chamada de candidatos reservas. 21 30/01/2023 Matrícula e início do Curso.