Emater-GO lança edital com 120 vagas para nível técnico

(foto: Emater/ Divulgação)





Segundo o edital “O Processo Seletivo Simplificado se justifica tendo em vista a grande demanda da Emater para o Estado de Goiás, assim como a atual escassez de mão de obra enfrentada, o que poderia comprometer a prestação contínua e eficiente de suas atividades”.





Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de junho no site . No ato da inscrição poderá escolher as seguintes cidades de lotação das seguintes coordenações regionais: Vale do Paranã, Vale de São Patrício, Sul, Sudoeste, Serra da Mesa, Rio Vermelho, Rio Paranaíba, Rio dos Bois, Planalto, Estrada de Ferro e Caiapó.





Está sendo requisitado curso técnico de nível médio em uma das modalidades de formação de profissionais técnicos agrícolas; registro no conselho profissional, quitação da anuidade do conselho profissional; Carteira Nacional de Habilitação, disponibilidade para viagem, experiência em informática básica, mídias sociais e cursos que tenham relação com o cargo.





O concurso terá duas etapas. A primeira consiste em uma análise curricular, no qual a documentação deve ser enviada no ato da inscrição. Nesta fase, o candidato poderá receber uma pontuação máxima de 50 pontos. Em relação a segunda será uma entrevista que está prevista para o dia 08 de junho a 15 de junho.





Os convocados terão que cumprir uma carga horária de 40 horas semanais e receberão uma remuneração mensal de R$ 2.500,00 acrescido de um Vale-Alimentação no valor de R$ 500,00. “Com a chegada desses novos profissionais, a expectativa é conseguir beneficiar mais ainda mais pessoas, aprimorando os serviços e políticas públicas oferecidos tendo como resultado a melhoria da renda e qualidade de vida de centenas de famílias rurais em todo o Estado”, afirma o presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.