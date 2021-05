Como desenvolver inteligência emocional para a carreira e para a vida

Há quatro competências interconectadas para desenvolver sua inteligência emocional (foto: Maxime/Unsplash)

Segundo Daniel Goleman, jornalista científico e escritor do best seller "Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente", o termose refere à capacidade de perceber, identificar, compreender e gerenciar nossos próprios sentimentos e emoções, assim como o sentimento de outras pessoas. De acordo com o relatório da Capgemini Digital Transformations Institute, a busca por profissionais com essas habilidades sociais aumentou consideravelmente.A pesquisa entrevistou 1.250 executivos pelo mundo e indicou que as aptidões mais procuradas em seus colaboradores são: foco no cliente (65%), colaboração (64%), paixão por aprender (64%) e habilidade organizacional (61%).