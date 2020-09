(foto: Clker-Free-Vector-Images/Pixabay )



Você provavelmente já ouviu falar de mindfulness - ou atenção plena - que é um dos estados naturais da mente. Aliás, a técnica tem se tornado cada vez mais popular com aplicativos que oferecem planos de meditação, cursos, livros, entre outros. Mas muitas pessoas ainda não acreditam que o método pode trazer diversos benefícios para a vida pessoal e profissional. Você provavelmente já ouviu falar de mindfulness - ou- que é um dos estados naturais da mente. Aliás, a técnica tem se tornado cada vez mais popular com aplicativos que oferecem planos decursos, livros, entre outros. Mas muitas pessoas ainda não acreditam que o método pode trazer diversospara a vida pessoal e profissional.





Mindfulness nada mais é do que a prática de colocar atenção de forma proposital e consciente ao momento presente, com compaixão, sem julgamentos.



Por meio do treinamento é possível perceber pensamentos, sensações corporais e emoções no momento em que elas ocorrem, mas sem reagir de maneira automática ou habitual.





A partir disso, o praticante aprende a fazer escolhas mais conscientes e funcionais, influenciando positivamente a maneira como lida com os desafios cotidianos de sua vida pessoal e profissional.



Após perceber o bem que a prática de mindfulness trouxe para a sua vida, Renata Rivetti, fundadora e diretora da Reconnect - Happiness At Work, decidiu fazer um relato de como o método também pode trazer benefícios para o mundo corporativo.





"Comecei a praticar meditação há 12 anos por uma busca pessoal, pois acredito que estou aqui para melhorar não só a mim, mas também o mundo em que vivo. E foi pelo caminho do autoconhecimento que comecei a meditar", conta Renata.





"Eu me formei em administração pela FGV-EAESP e trabalhei muitos anos com marketing, lidando diariamente com estresse e ansiedade. Foi então que decidi começar a praticar as técnicas de mindfulness e percebi que todos nós podemos e devemos meditar. Após todos esses anos de prática me sinto muito mais tranquila, segura, confiante, otimista, resiliente e, por isso, garanto que a meditação pode ajudar no dia a dia de qualquer pessoa", conclui a praticante.



MUDA O CÉREBRO





Os benefícios da técnica também foram comprovados cientificamente. Sara Lazar, neurocientista do Massachusetts General Hospital e Harvard Medical School, foi uma das primeiras cientistas a analisar os efeitos da meditação no cérebro e as suas descobertas são surpreendentes. Sara descobriu que a meditação pode literalmente mudar o cérebro.





Após oito semanas de práticas de atenção plena com um grupo de pessoas que nunca haviam meditado, foram encontradas diferenças no volume cerebral em cinco regiões específicas do cérebro de cada participante.



As cinco regiões auxiliam ou regulam justamente aspectos como: divagações mentais, autorrelevância, aprendizagem, memória, emoções, tomada de perspectiva, empatia, compaixão, ansiedade, medo e estresse.





Mas é importante deixar claro que a meditação é um treino, assim como aprender novas habilidades e, por isso, é preciso encontrar um bom professor. Após mais de 10 anos de prática, Renata Rivetti também decidiu repassar ensinamentos sobre o exercício do mindfulness.





O programa de oito semanas oferecido pela Reconnect pode ser feito por profissionais de quaisquer setores ou mesmo por empresas que queiram oferecer mais bem-estar aos seus colaboradores.



"As práticas de atenção plena trazem diversos benefícios: mais foco, atenção, aumento de produtividade, tomada de decisão, redução de acidentes, menos estresse e mais alegria", garante Renata.





Com anos de prática, Renata Rivetti afirma que a técnica é ainda mais benéfica para o momento de incerteza e insegurança que todos vivem, "já que os profissionais aprenderão a tomar decisões com mais consciência, confiança e calma. Já as empresas terão colaboradores trabalhando mais felizes, tranquilos e muito mais produtivos", conclui a especialista.