Última turma é convocada e concurso PMERJ 2014 é encerrado

(foto: PMERJ/Divulgação)

A última turma dos candidatos remanescentes do concurso público de 2014 da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) irá iniciar o curso de formação na segunda-feira (31/1) e, com isso, a corporação encerra o certame após quase oito anos da abertura. Segundo nota da PMERJ, serão incorporados 219 soldados aprovados.