Gerdau lança vagas de estágio para estudantes em Minas Gerais

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, apresenta a nova edição de seu programa de estágio, o G.Start. São 80 vagas em todo o país para estudantes de todos os cursos interessados em desenvolver competências associadas ao intraempreendedorismo, à inovação e à criatividade.



Os estagiários poderão atuar nas áreas comercial, compras, TI, RH, jurídico, investimentos, logística portuária, manutenção, marketing, mineração, operações, segurança do trabalho e empresarial, suprimentos e Qqalidade.



As inscrições estão abertas até 10 de junho pelo site www.estagiogerdau.com.br





Em Minas Gerais são 10 vagas para unidades da empresa localizadas em Contagem, Itabirito, Miguel Burnier (distrito de Ouro Preto) e Três Marias. Podem se candidatar estudantes de qualquer curso nas modalidades presencial ou EAD com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.



O processo seletivo inclui inscrição, assessment on-line, uma live do programa, dinâmica de grupo online, painel com líderes e áreas de pessoas e entrevistas finais. Os admitidos começam a trabalhar na Empresa em agosto.





O Programa de Desenvolvimento alia prática, troca de experiências e capacitações teóricas para preparar futuros líderes e estimular o protagonismo. Atualmente, mais de 200 estagiários atuam na empresa em todo o Brasil, se aprofundando na cultura da companhia e aprendendo sobre o negócio. A Gerdau informa que busca formar profissionais capazes de propor soluções simples e ágeis e que trabalhem de forma colaborativa para responder aos desafios de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico.





Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da Gerdau, destaca a diversidade como um dos focos do processo seletivo. “Acreditamos que a diversidade é elemento essencial para ambientes de trabalho mais produtivos, em que colaboração e aprendizado caminham juntos para o desenvolvimento profissional."



"Para nós, é importante que esse ambiente diverso seja realidade desde o início da jornada profissional e, por isso, criamos vagas de estágio destinadas a públicos específicos como mulheres, negros e pessoas com deficiência”, afirma.





A Gerdau oferece bolsa auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).





Todas as informações estão disponíveis no site www.estagiogerdau.com.br . As dúvidas podem ser tiradas no atendimento on-line do portal Universia, parceiro da Gerdau nesse processo seletivo.





Serviço





Vagas: G.Start - Dê o play no seu futuro com a gente

G.Start - Dê o play no seu futuro com a gente Prazo de inscrição: até 10 de junho

até 10 de junho Live do Programa: 25 de maio nos canais Gerdau

25 de maio nos canais Gerdau Como se inscrever: www.estagiogerdau.com.br

www.estagiogerdau.com.br Áreas: Comercial, Compras, TI, RH, Jurídico, Investimentos, Logística Portuária, Manutenção, Marketing, Mineração, Operações, Segurança do Trabalho e Empresarial, Suprimentos, Qualidade. Todos os cursos são elegíveis.

Comercial, Compras, TI, RH, Jurídico, Investimentos, Logística Portuária, Manutenção, Marketing, Mineração, Operações, Segurança do Trabalho e Empresarial, Suprimentos, Qualidade. Todos os cursos são elegíveis. Quem pode se inscrever: estudantes com bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em andamento, formação entre dez/2022 e dez/2023 e disponibilidade para estagiar por 30 ou 40 horas semanais.

estudantes com bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em andamento, formação entre dez/2022 e dez/2023 e disponibilidade para estagiar por 30 ou 40 horas semanais. Localidades: São Paulo (SP), Manaus (AM), Porto (ES), Vitória (ES), Contagem (MG), Miguel Burnier (MG), Itabirito (MG), Três Marias (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Charqueadas (RS), Curitiba (PR), Joinville (SC), São Francisco do Sul (SC), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Araçariguama (SP), Mogi das Cruzes (SP), São Caetano (SP) e Jundiaí (SP).