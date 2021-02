Take Blip tem mais de 50 vagas abertas em Belo Horizonte e São Paulo

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Take Blip, plataforma de comércio conversacional no Brasil e uma das empresas mais inovadoras do universo de comunicação digital, tem mais de 50 vagas abertas. São 40 vagas para Belo Horizonte e as demais para São Paulo, sendo todas para atuar no modelo home office por enquanto.





oportunidades são para: desenvolvedor de software, chapter lead, analista de QA, inside sales, account manager, product manager, product designer, analista de customer support, analista de conteúdo e analista de dados são algumas das oportunidades.



Para se candidatar às vagas da empresa, acesse



Por conta da pandemia, o processo seletivo da empresa está acontecendo de forma 100% remota. Após a inscrição na vaga, quem se candidatar irá preencher um questionário de perfil e, em seguida, fará uma apresentação pessoal por vídeo. Depois, ocorre a realização de testes técnicos e comportamentais, entrevista com o time e, por fim, entrevista de fit cultural.





Todas as pessoas do time Take Blip recebem como benefícios: vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, vale-cultura, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida, PL e PLR, horário flexível e apoio em capacitações (cursos, treinamentos e eventos).





"Hoje, o time Take Blip conta com 573 pessoas. Prevemos contratar mais 530 em 2021. Buscamos talentos que estejam alinhados com a nossa cultura e valores, que amem pessoas e trabalhem muito bem em time; que sonhem grande e realizem seus projetos com excelência e, principalmente, que respeitem e incentivem a diversidade. Nosso ambiente de trabalho é diverso, dinâmico, inovador e está em constante evolução, por isso, procuramos pessoas que se identifiquem com o jeito Take Blip de ser", afirma Daniel Costa, sócio-diretor e head de pessoas Take Blip.





Em 2020, Take Blip conquistou o 2º lugar no ranking GPTW das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais e, no ranking Brasil, ficou em 11º lugar.





Para conhecer mais a empresa: https://take.net/





