Teleperformance abre mais de 3 mil vagas com recrutamento on-line

Há vagas para operador de telemarketing (foto: roblesse/Pixabay)

Para quem está em busca de um novo emprego, o início do ano pode ser o período ideal. Aempresa especializada em relacionamento com o cliente, está com 3 milde emprego disponíveis na Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital.Osvão fazer o todo o processo seletivo da forma on-line. São cerca de 1 mil vagas para Belém do Pará, Aracajú e Rio Grande do Norte, e outras 2 mil para São Paulo.