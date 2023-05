IFB publica resultado do concurso para técnico-administrativo em educação

567

Publicado no ano passado, o edital ofertou 50 oportunidades de níveis médio, técnico e superior, para os seguintes cargos:





Assistente de alunos;

Assistente em administração;

Técnico laboratório – alimentos;

Técnico laboratório – audiovisual;

Técnico laboratório – biologia;

Técnico laboratório – física;

Técnico laboratório – informática;

Técnico laboratório – automotiva;

Técnico laboratório – multimeios didáticos;

Técnico laboratório – vestuário;

Bibliotecário documentalista;

Contador;

Engenheiro civil;

Nutricionista-habilitação;

Pedagogo;

Animação digital;

Captação, edição e mixagem de áudio;

Cinematografia;

Edição, videografismo e finalização;

Fundamentos de audiovisual;

Matemática;

Mecânica;

Meio ambiente.

Os requisitos para tomar posse no cargo variam de acordo com a especialidade almejada. A remuneração vai de R$ 2.403,07 a R$ 9.616,18, a depender da titulação do candidato. Os inscritos foram avaliados por meio de provas objetivas, aplicadas no dia 22 de janeiro deste ano.