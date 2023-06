Concurso da Receita Federal: resultado preliminar da prova discursiva é publicado

(foto: CONCURSO RECEITA FEDERAL - DIVULGAÇÃO) A Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora do concurso público da Receita federal, divulgou o resultado preliminar da prova discursiva do certame.





A banca também liberou, pelo site oficial , o espelho de correção das questões discursivas, para as carreiras de auditor-fiscal e analista-tributário.

O edital do concurso da Receita ofertou 699 vagas, sendo 230 para a carreira de auditor e outras 469 para o cargo de analista. Das vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos que concorrerem pelas cotas para negros.





A prova discursiva destinada ao cargo de auditor-fiscal foi composta por duas questões, valendo 30 pontos cada. Já para a carreira de analista, o exame foi composto por apenas uma questão, também valendo 30 pontos.





Os candidatos também passaram por uma prova objetiva, composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada. As questões foram numeradas sequencialmente, contendo cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta.





O certame registrou mais de 150 mil inscritos, segundo documento divulgado pela FGV. Para a carreira de analista, foram 102.856 inscrições. Já o cargo de auditor contabilizou 53.517 inscrições. Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 21 mil (auditor) e R$ 11,6 mil (analista).