Abertas inscrições para concurso de agente penitenciário de Minas Gerais

Inscrições tem valor de R$ 49,16 e vão até o dia 21 de novembro de 2021 (foto: Sejusp / Divulgação)

A partir desta sexta-feira (22/10), estão abertas as inscrições para o concurso público para o cargo de policial penal em Minas Gerais. As inscrições são realizadas exclusivamente pela Internet, no site do Instituto Selecon , até o dia 21 de novembro de 2021.









O valor da inscrição é de R$ 49,16. Por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disponibilizou o edital do concurso com todas as informações detalhadas no site da Sejusp O valor da inscrição é de R$ 49,16.

Salário

O salário referente ao nível inicial da carreira, corresponde a R$ 4.631,25, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão. Serão ofertadas 2.420 vagas, sendo 1.944 destinadas ao público masculino e 476 ao público feminino. Fica estabelecida reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.



Escolaridade

Para ingressar no cargo de agente de segurança penitenciário/policial penal, é requisito a conclusão do ensino médio ou curso profissionalizante de ensino médio ou formação de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. De acordo com o edital, a comprovação da escolaridade será feita a partir da apresentação do comprovante original, em frente e verso, de conclusão do nível médio, nível médio técnico ou formação de nível superior.

Informações gerais

Data de inscrição: de 22 de outubro à 21 e novembro de 2021