Com oportunidades para Brasília, Censipam abre concurso com 200 vagas

567

(foto: Divulgação/Censipam)



O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) publicou edital de concurso público destinado ao preenchimento de vagas na carreira de analista em ciência e tecnologia, de nível superior.





O edital, disponível no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , banca examinadora, oferta 200 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva, para diversas especialidades, sendo elas:

Analista em ciência e tecnologia – área técnica;





Analista em ciência e tecnologia - área operacional de sensoriamento remoto;





Analista em ciência e tecnologia - área operacional de meteorologia;





Analista em ciência e tecnologia - área administrativa.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados nas cidades de Brasília, Belém, Manaus e Porto Velho.





Aqueles que forem aprovados e nomeados na seleção receberão salários iniciais de até R$ 6.662,68, composto pelo vencimento básico, no valor de R$ 5.211,48, acrescido da gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia, no valor de R$ 1.451,20. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.





As inscrições deverão ser feitas entre 2 de outubro a 2 de novembro, no site do Iades. A taxa de inscrição é de R$ 85.