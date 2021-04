Com salário de até R$ 14 mil, Digisystem abre 41 vagas de tecnologia

Caso seu perfil não se enquadre em nenhuma das vagas, é importante cadastrar o CV no nosso banco de talentos da Digisystem (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Como parte do processo de transformação digital do setor de RH, a Digisystem (vagas relacionadas à área de tecnologia, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



Desta forma, a transformação no setor de recursos humanos visa melhorar o processo de recrutamento, seleção e atração de novos talentos para a empresa. A expectativa da Digisystem é que as novas vagas sejam preenchidas até o final do mês de maio. Como parte do processo de transformação digital do setor de RH, a Digisystem (https://www.digisystem.com.br/?utm_source=epr&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_vagas_digi_kenoby&utm_content=PR_vagas_digi_kenoby), companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, firmou parceria com a Kenoby (https://kenoby.com/) para abertura de 41 vagas relacionadas à área de tecnologia, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.



As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial e a remuneração dos cargos varia entre R$ 1.688 e R$ 14 mil. Todas as oportunidades encontram-se na página de carreiras da Digisystem, Powered by Kenoby (



As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial e a remuneração dos cargos varia entre R$ 1.688 e R$ 14 mil. Todas as oportunidades encontram-se na página de carreiras da Digisystem, Powered by Kenoby (https://jobs.kenoby.com/digisystem). As vagas ficarão abertas enquanto estiverem disponíveis na plataforma.

"Parcerias como essa ajudam os times de recrutamento e seleção a encontrar os candidatos mais bem capacitados para as oportunidades, em menos tempo e de forma ágil e assertiva. Além disso, facilita o processo de inscrição nas vagas para os candidatos, que podem importar o seu CV de forma automática." De acordo com a diretora de RH da Digisystem, Mirian Macedo, a parceria possibilita a redução do tempo de contratação, melhora a eficiência dos processos e oferece uma experiência ainda melhor aos candidatos.





O acordo foi firmado em janeiro de 2021 e a parametrização necessária teve início no mês seguinte. De um modo geral, o processo de implementação da tecnologia teve duração de 45 dias e no mês de março já estava finalizado. Ao todo, serão investidos R$ 50 mil na parceria, durante o ano de 2021.





Vagas em aberto na Digisystem









cargos disponíveis para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília:



Administrador de Infraestrutura de TI Sênior;

Administrador de Redes Pleno;

Analista Desenvolvedor Junior;

Analista de Testes;

Analista de Testes Pleno;

Analista de Testes Sênior;

Analista Desenvolvedor RPA Pleno;

Analista de Infraestrutura;

Analista de Monitoramento Junior;

Analista de Processos Pleno;

Analista de Segurança da Informação Pleno;

Analista de Suporte;

Analista de Suporte Bilíngue;

Analista de Suporte Junior;

Analista de Suporte Linux Pleno;

Analista de Suporte Pleno;

Analista de Suporte Residente Junior;

Analista de Suporte Residente Pleno;

Assistente Comercial;

Desenvolvedor - IOS ;

Desenvolvedor Android;

Desenvolvedor Peoplesoft;

Desenvolvedor Pleno - DBA;

Desenvolvedor de Sistemas Sênior - IOS;

Coordenador de Operações;

Consultor Funcional Pleno - Tasy;

Consultor Funcional Sênior - Tasy;

Consultor Tasy;

Consultor Técnico - Datastage;

Desenvolvedor RPA Pleno;

Especialista ODM;

Atualmente, a Digisystem conta com os seguintes cargos disponíveis para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília:





De acordo com Mirian, aqueles que não se enquadram nas vagas disponíveis poderão disponibilizar o currículo para oportunidades futuras. "Caso o perfil não se enquadre em nenhuma das oportunidades em aberto, é importante a realização do cadastro do CV no nosso banco de talentos. Sempre buscamos candidatos que já estão no nosso banco para novas oportunidades."