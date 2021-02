UniBH leva a tecnologia para a formação de estudantes de medicina

Mesa vertical tridimensional de anatomia do curso de medicina do UniBH (foto: Rafael Lana/Divulgação)



Em meio à pandemia de COVID-19, a necessidade de atrelar a tecnologia a qualquer formação acadêmica veio à tona. E a medicina, que já fazia uso dos meios tecnológicos em sua formação, precisou ir além. Por isso, a UniBH deu início, no semestre passado, a um projeto para enriquecer a formação dos estudantes do curso. É o Health Lab 4.0, idealizado por professores e alunos da universidade.









Para Samara Leal, doutora em modelagem matemática e computacional e coordenadora regional dos cursos de TI da Ânima Educação, a ideia do projeto é trabalhar a multidisciplinaridade com o objetivo de formar profissionais para o futuro.



“A inteligência artificial e a análise de dados estão cada vez mais sendo necessárias na área da saúde. Com essas ferramentas, o profissional pode tomar decisões mais embasadas e trabalhar com um insumo muito maior para a tomada de decisão”, afirma.





O projeto também visa propiciar a experiência real do mercado para os estudantes, por meio de parcerias feitas com empresas de Belo Horizonte.



A instituição está em busca de parceiros para o desenvolvimento de iniciativas em duas áreas: “inteligência aplicada em problemas de saúde na área jurídica” e “inteligência artificial aplicada à saúde na rede pública”.



Multidisciplinaridade





Para fazer parte do projeto, os alunos passam por um processo seletivo interno e contam com a orientação de professores. De acordo com Samara Leal, essa iniciativa possibilita uma formação ampla dos alunos: “A novidade é que vamos trabalhar, também, em parceria com o curso de direito, a inteligência artificial em dados jurídicos da saúde”.





Marconi Reis, orientador docente do Health Lab 4.0, médico pediatra e professor do curso de medicina do UniBH, reforça a importância da integração das potencialidades da medicina à tecnologia da informação.



“Nosso objetivo é trabalhar as áreas de saúde, sua aplicabilidade prática na área de trabalho e, ainda, estender para a pesquisa. O mercado atual exige multidisciplinaridade. A tecnologia e a inteligência artificial de forma aplicada e na área de saúde são crescentes. Precisamos formar profissionais que estejam preparados para oferecer soluções e adaptados a essa realidade”, diz.