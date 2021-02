UniBH mostra estrutura e dia a dia do profissional veterinário aos alunos

Hospital Veterinário UniBH (foto: Maykel Douglas/Divulgação)

O UniBH promoveu, nesta quinta-feira (25/2), a primeira de uma série de ações para aproximar os alunos iniciantes do curso de medicina veterinária da prática diária da profissão, já que a pandemia tem imposto o isolamento social e a consequente necessidade de aulas remotas.



O primeiro passo foi uma transmissão ao vivo com professores e coordenadores apresentando o Hospital Veterinário da instituição para os estudantes, de maneira a mostrar como é o funcionamento.

"A instituição trabalha com a união entre professores e alunos, que na minha opinião, é muito importante. Com essas ações, o estudante consegue aprender mais facilmente. Na live, vi que há pessoas que, logo nos primeiros períodos, já atuam em áreas destinadas a elas. Isso ajuda tanto os alunos, na forma de aprender e se conectar à medicina veterinária, quanto os profissionais do complexo", destaca. Bruno Willian, de 18 anos, que participou da live, considerou bastante interesse a universidade abrir as portas para os estudantes.





A próxima medida será acrescentar um pouco de prática ao início da vida acadêmica destes estudantes. Em 2 de março, a instituição vai promover a participação do aluno, de forma presencial, em um plantão no Hospital Veterinário.



Em razão da pandemia de COVID-19, para manter a segurança dos participantes, haverá a limitação de quatro pessoas por hora em cada visitação, com protocolos de proteção como o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e distanciamento.





As iniciativas não param por aí. Em 5 de março, haverá uma visita guiada para que todas as pessoas que gostam de animais silvestres possam conhecer a atuação do profissional com esses aninais no Hospital Veterinário.



Quatro dias depois, os alunos poderão vivenciar o funcionamento de um bloco cirúrgico e aprender os primeiros passos da cirurgia. No dia 11, a experiência será no atendimento a cavalos de tração.

No dia 26, o curso de medicina veterinária do UniBH promoverá, no Complexo Médico Veterinário, uma simulação de emergência para mostrar e ensinar como funcionam as técnicas de resgate animal.



Integração



Para Breno Mourão, coordenador do curso de medicinada veterinária do UniBH, esse contato com a prática é muito importante para a formação acadêmica.Segundo ele, o ensino teórico não é o suficiente para integrar o estudante à sociedade enquanto profissional.





“Para viver a medicina veterinária é necessário fazer atividades práticas. E o quanto mais cedo melhor. O estudante que aprende a conter um animal já no primeiro ano sabe intervir e reagir a situações adversas. Todo esse processo de atividade prática é importante para o crescimento e enriquecimento do futuro profissional em medicina veterinária”, afirma.





O estudante Gustavo Duarte, de 19, teve dois momentos de experiência presencial no Complexo Médico Veterinário do UniBH antes de decidir fazer o curso. Isso o ajudou na tomada de decisão.



“Acho de extrema importância ter esses momentos presenciais para conhecermos toda a estrutura, pois será ali que passarei boa parte da minha vida como estudante de medicina veterinária. Achei importante conhecer antes para não ter supressas depois”, conta.





E o semestre?





O semestre letivo do UniBH teve início em 22 de fevereiro com aulas on-line síncronas. A previsão é de que haja retorno presencial gradativo a partir de 8 de março, seguindo o modelo de rotação por estações, em conformidade com as decisões das entidades governamentais e de cada localidade que orienta a melhor data de retorno.



Estudantes em grupo de risco terão a possibilidade de se manter em aulas virtuais.





Os estudantes veteranos que têm atividades práticas terão de forma pontual a reposição de aulas específicas que necessitam de ambiente, equipamento ou insumo do campus.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram