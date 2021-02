Grupo FCamara tem mais de 175 vagas na área de tecnologia

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Além de trabalhar com os principais players na área de e-commerce, saúde, educação e indústria, a FCamara também tem a sua própria Venture Builder, a Orange Ventures, lançando diversas startups. Atualmente, a empresa conta com mais de 175 vagas de tecnologia em aberto. O Grupo https://www.fcamara.com.br/ ), consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, está em busca de novos talentos para fazerem parte do seu time.





Entre os cargos estão analista de BI front-end, desenvolvedor back end, desenvolvedor full stack, desenvolvedor mobile android e desenvolvedor mobile IOS, cientista de dados, product owner, além de outros.

candidatar podem ser encontradas no site: As informações sobre as vagas e como sepodem ser encontradas no site: https://www.fcamara.com.br/carreira

O processo seletivo é todo on-line e o modelo de trabalho flexível: o time está trabalhando de casa e a ida aos escritórios, localizados em São Paulo e Santos, é opcional. A empresa também conta com outras formas de trabalho como o "anywhere office", em que é possível trabalhar de qualquer lugar do país, e a locação no cliente.



Com crescimento acelerado, a empresa quer contratar mais de 1.400 pessoas nos próximos três anos - chegando a 2 mil pessoas no time.





A FCamara é um dos exemplos nacionais que acreditam que o seu maior patrimônio é o capital intelectual e que todos podem se tornar empreendedores de suas carreiras. Por isso, desenvolveu seu próprio culture code. Nele, os "sangue laranja", nome dado às pessoas que fazem parte do time, entram em contato com as diretrizes e crenças da empresa, que trabalha com: desenvolvimento de habilidades além das técnicas, ter competência interdisciplinar, estar sempre pronto para novos desafios, construir relações de sucesso e ser protagonista das próprias histórias.





"O grande diferencial de uma empresa é o seu capital intelectual: as pessoas que fazem a transformação digital, por isso, esse é o foco da FCamara. A nossa dinâmica desperta o melhor das pessoas buscando proatividade, curiosidade, ambição e aprendizado contínuo. Acreditamos que o sucesso está relacionado diretamente com a forma de pensar e agir na vida e nos negócios, precisamos sair da caixa", explica Fábio Camara, CEO da empresa.



Modelo horizontal: não há hierarquia tradicional ou protocolos formais. Todos trabalham de modo colaborativo e se comunicam no mesmo nível. Não há "mesa de chefe", todos trabalham de forma livre em estações de trabalho flexíveis para promover o acesso e convivência em todas as áreas e setores da empresa; WhatsApp público e agenda aberta: o número do celular do CEO e dos gestores são públicos e todos as pessoas da empresa têm acesso, assim como as agendas, sempre disponíveis a todos os Sangue Laranja que podem checar a disponibilidade para apresentar projetos e ideias; Liberdade de dress code e gênero: nenhuma pessoa da empresa usa uniforme ou identificação relativa à sua ocupação. Todos são vistos e tratados de maneira igualitária, sem distinções, e com respeito à sua identidade; Programa de formação: a empresa promove ao longo do ano algumas edições de seu programa de recrutamento e formação no intuito de capacitar tecnicamente e filosoficamente seus candidatos; Hackathons: as maratonas fazem parte do processo de seleção no Programa de Formação, no qual promove desafios para a criação de soluções que, se validadas, além de garantirem a vaga do autor na empresa, podem se tornar um negócio efetivo, como aconteceu com o LinkApi, startup que surgiu de um desses projetos e hoje é um case na na área de TI. Workshops: a empresa promove clubes de debates e palestras técnicas, de liderança e de filosofia aplicada aos negócios para integrar e atualizar seus time.