Senac EAD tem oferta de 20 cursos de tecnologia gratuitos e certificados

(foto: Reprodução Internet)



Em 2020, os cursos gratuitos ofertados pelo Senac EAD beneficiaram um milhão de pessoas em todo território nacional, em diferentes áreas de conhecimento: saúde, meio ambiente, gestão, negócios, turismo e tecnologia da informação.



Dando continuidade ao projeto de disponibilizar conteúdo de qualidade em educação a distância, serão ofertados 20 cursos autoinstrucionais com certificação, por intermédio da parceria com a Cisco, Microsoft e Red Hat:



Cabe destacar que cursos autoinstrucionais se caracterizam por funcionarem sem acompanhamento de tutores, por isso o aluno tem acesso ao material escolhido e pode organizar o ritmo de estudos, de acordo com sua disponibilidade de tempo.





Para quem não busca certificação, estão disponíveis mais 40 cursos em diferentes áreas de conhecimento, todos com a qualidade registrada do Senac EAD. A carga horária média dos cursos é de 20 horas e algumas opções contam com vídeo aulas.

Tecnologia para todos





O Cisco Networking Academy é um dos parceiros do Senac EAD e oferecerá quatro opções de conhecimento: internet das coisas (IoT), empreendedorismo, novos negócios, cybersecurity essentials e get connected.



As inscrições estarão disponíveis no período de 15 de janeiro a 31 de maio, e os participantes terão prazo de um mês para concluir o curso e receber a certificação.





LEIA MAIS 13:00 - 13/01/2021 CEFET-MG tem cursos gratuitos de informática, robótica e jogos

11:30 - 13/01/2021 Samsung abre inscrições para cursos gratuitos de internet das coisas 10 opções: conceitos básicos de azure, dê seus primeiros passos com o C#, adicione lógica aos seus aplicativos com C#, criar aplicativos sem servidor, consumir dados com o power BI, criar um aplicativo baseado em modelo no power apps, proteger seus dados de nuvem, trabalhar com os dados relacionais no azure, introdução ao machine learning com o python e o azure notebooks e virtualização - compartilhar recursos de nuvem. Os cursos oferecidos em parceria com a Microsoft têm foco em tecnologia da informação e totalizamconceitos básicos de azure, dê seus primeiros passos com o C#, adicione lógica aos seus aplicativos com C#, criar aplicativos sem servidor, consumir dados com o power BI, criar um aplicativo baseado em modelo no power apps, proteger seus dados de nuvem, trabalhar com os dados relacionais no azure, introdução ao machine learning com o python e o azure notebooks e virtualização - compartilhar recursos de nuvem.





A Red Hat disponibiliza seis cursos em língua inglesa com tradução em espanhol: Red Hat Enterprise Technical Overview, Virtualization and Infrastructure Migration Technical Overview, Red Hat OpenStack Technical Overview, Ansible Essentials: Simplicity in Automation Technical Overview, Deploying Containerized Applications Technical Overview e Developing Cloud-Native Applications with Microservices Architectures.





Para participar dos cursos da Red Hat basta fazer a inscrição, no entanto é importante incluir no formulário a informação "Senac" no campo "Company" e "Student" no campo "Job Role". Os demais espaços devem ser preenchidos com as informações pessoais do candidato.





Ficou interessado em começar o ano com aprendizado gratuito? Então acesse o link

https://www.ead.senac.br/detalhe-noticia/2020/3/senac-ead-oferece-cursos-gratuitos-totalmente-a-distancia-na-quarentena/ e confira todas as opções disponíveis.





Sobre o Senac EAD





Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.





A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 350 polos presenciais para avaliações.





programação completa de cursos do Senac EAD em Acesse acompleta de cursos do Senac EAD em https://www.ead.senac.br . Há também uma programação diversificada de cursos presenciais que pode ser conferida em https://www.senac.br/