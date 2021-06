Senac em Minas qualifica mais de 5 mil profissionais para a COVID-19

Parcerias entre os municípios e o Senac para treinamentos, palestras e workshops seguem sendo firmadas ao longo de 2021 (foto: Senac/Divulgação)



Desde o início da pandemia, diversas práticas da área da saúde tiveram que ser transformadas e algumas inovações implementadas para adequação aos novos protocolos de prevenção e tratamento da COVID-19. Além disso, houve a necessidade de novas contratações de profissionais que tiveram que integrar equipes já instaladas nas unidades de atendimento à população.



As parcerias geraram 235 turmas, impactando 5.477 profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem e fisioterapeutas, além de funcionários das áreas administrativas. A maioria dos treinamentos ocorreu de forma remota, com toda a infraestrutura já adaptada do Senac para o ensino não presencial. Ao longo de 2020 e 2021, mais de 60 contratos firmados com os gestores municipais - cujas verbas são destinadas às cidades especificamente para o combate à pandemia - foram executados.





Os participantes receberam conteúdos atualizados sobre a doença e seus respectivos protocolos. “Por meio da educação profissional, nesse caso voltada especificamente para os profissionais de saúde, atingimos positivamente a população, ajudando no combate à pandemia”, pontua o gerente de relacionamento do Senac, Daniel Pires.



Ainda segundo Daniel Pires, é uma preocupação da instituição levar aos participantes um conteúdo com os protocolos que estão sendo praticados em todo estado, a fim de deixar as ações de saúde uniformes independente da região, o que é um dos desafios da área nesse período.



Cuidado 360º





Entre os temas dos workshops e palestras, estão habilidades técnicas do dia a dia e que são vitais para o bom funcionamento das unidades de saúde, como uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), segurança no processo de triagem, higienização dos espaços e ferramentas de trabalho e técnicas de reanimação cardiopulmonar, treinamento para situações de emergência, entre outros.





Também foram abordados tópicos voltados às habilidades comportamentais, como relacionamento interpessoal, tratamento ao público, atendimento humanizado e saúde mental dos próprios profissionais de saúde. A imunização não ficou de fora e também foi tema de treinamento para os profissionais, que tiveram preparação sobre os imunizantes, formas de aplicação, diluição e aplicação de medicamentos.



A agente comunitária de saúde (ACS) da cidade de São José da Lapa (24km de Belo Horizonte) Adriana Breseno de Sousa participou do treinamento de atendimento humanizado no primeiro semestre de 2021 e aprovou a iniciativa. “Os treinamentos foram ministrados. Creio que ações deste tipo, como oferecer mais cursos e renovar o conhecimento que nós, agentes de saúde, possuímos, deveriam ser ainda mais difundidas. Isso é um grande passo para gerar mais oportunidades de mudança e aperfeiçoar o atendimento”.





Já, o secretário de saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, conta que, com a capacitação, os servidores da cidade puderam se inteirar de práticas de outras regiões do estado: “As capacitações foram ofertadas de forma on-line por instrutores que tiveram domínio do conteúdo e expuseram experiências de outros municípios, o que foi um diferencial. Ter momentos de qualificação e atualização como este empodera e traz mais segurança à nossa equipe, para o cuidado em saúde da população e da saúde dos próprios profissionais”.





Novas oportunidades de aprendizado





Segundo o gerente de relacionamento Daniel Pires, parcerias como essas, entre os municípios e o Senac para treinamentos, palestras e workshops, seguem sendo firmadas ao longo de 2021, tanto por novos interessados quanto por cidades que buscam repetir a experiência.





Para o secretário de saúde de Ibitiúra de Minas, também no Sul de Minas, Gean Menossi, os treinamentos foram um sucesso, o que se notou pelo desempenho da cidade no combate a pandemia.



“Trabalhamos muito para retardar a doença na nossa cidade, o que tem refletido nos boletins. Até pouco tempo éramos a única cidade da região a não registrar óbitos. Temos continuado com o trabalho duro, pensando em novas oportunidades de atualização para prestar o melhor serviço e sabemos que podemos contar com o Senac”.





Em Minas há mais de 75 anos, o Senac é referência em educação profissional na área de comércio de bens, serviços e turismo e oferece, nas modalidades presencial e a distância, cursos livres e técnicos, além de graduação e MBA.



São várias as opções de cursos em todos os segmentos de atuação profissional demandados pelo mercado: saúde, gastronomia, gestão, comércio, idioma, tecnologia da informação, beleza, moda, segurança, meio ambiente, comunicação, educacional, conservação e zeladoria, informação, hospedagem, turismo, produção de alimentos, artes e design.%u200B





Com 41 unidades em toda Minas Gerais, a instituição se destaca por sua metodologia e tradição. Outros diferenciais são os ambientes de práticas pedagógicas, como os salões de beleza-escola e os restaurantes-escola.



O Senac também leva seu know-how Minas Gerais afora por meio do%u202FSenacMóvel, 12 carretas-escola que reproduzem os ambientes pedagógicos. Além disso, promove atividades de extensão, como palestras, oficinas e workshops.