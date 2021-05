Senac Pro: feira das profissões discute mercado de trabalho

A pauta do evento traz temáticas importantes e atuais como as novas profissões e o mercado de trabalho (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Fomentar o debate sobre carreira, mercado de trabalho e tendências. Esse é o objetivo do Senac Pro – Feira das Profissões, que será realizado de forma on-line, pelo segundo ano consecutivo, no dia 27 de maio, a partir das 17h30.



O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Senac



“Nosso objetivo, ao realizar o Senac Pro, é contribuir para que as pessoas possam ter mais conhecimento sobre as possibilidades de atuação dentro do universo de cada profissão, é realizar um intercâmbio entre áreas, além de promover encontros e trocas de experiências que, certamente, enriquecerão o debate”, afirma a coordenadora de eventos do Senac, Bárbara Costa.





SOBRE OS CONVIDADOS



1 - Tema: “As novas profissões e o mercado de trabalho”





Francielle Rodrigues: coordenadora de eExtensão e professora na Faculdade Senac Minas; professora associada do Sicoob Central Crediminas e consultora financeira.





Janio Alberto Medeiros: instrutor de formação profissional do Senac, mestrando em engenharia eletrônica com ênfase em redes de computadores e sistemas distribuídos. Detém conhecimento e experiência considerável em sistemas eletrônicos assim como em desenvolvimento de softwares de alto e baixo nível.





Maikon Lorran Santos: instrutor de formação profissional do Senac no eixo de TI, mestre em engenharia elétrica na linha de pesquisa análise e modelagem de sistema biológicos. Trabalha com circuitos eletrônicos voltados para open sourcehardware, processamento de sinais, controle e automação e energia fotovoltaica.





Marcelo Vicente: gerente de desenvolvimento educacional do eixo de comunicação e informação e desenvolvimento educacional no Senac.





2 - Tema: “Administração e gastronomia, uma receita de sucesso”:





Barbara Coli: ex-aluna do Senac, formada em administração e gastronomia, que trabalhou por 16 anos com gestão financeira em multinacional de siderúrgica e, após se tornar mãe, decidiu fazer transição de carreira. O que antes era somente um hobby, se transformou em profissão. Há três anos abriu a Casa Coli Gastronomia, um espaço para confrarias e eventos.





Gleinda Ferreira: docente do Senac, coautora de livros, palestrantes e CEO da ProAção alta performance em desenvolvimento de pessoas, profissionais e organizações, além de cofundadora do aplicativo Wefound.





Luciano Avellar: chef executivo de cozinha do Senac. Docente no curso superior de tecnologia em gastronomia, responsável pelas disciplinas de cozinha brasileira, cozinha clássica europeia, planejamento de cardápio e cozinha internacional. Atua em sua empresa Avellar Consultoria ajudando empresários do setor de alimentação fora do lar a melhorarem seus cardápios e resultados.





Ronie Peterson: chef executivo do Senac, responsável pela representação da instituição em competições nacionais e internacionais de gastronomia. Atuou como coach dos competidores de Cozinha na WorldSkills em Londres, na Inglaterra, Leipzig na Alemanha, Bogotá na Colômbia e São Paulo no Brasil. Proprietário do restaurante Tulha du Chef, em Barbacena.





3 - Tema: “Os desafios da gestão em empreendimentos de beleza e estética”





Deborah Soares: mestre em administração, especialista em gestão estratégica da informação, consultora, palestrante, expertise em inteligência e pesquisa mercadológica.





Edna Santos: ex-aluna em estética, consultoria de imagem e empreendedorismo digital do Senac. Atualmente atua no salão Celebridad com funções de esteticista, com especialidade em rejuvenescimento facial e massagens.





Léo Sordini: ex-competidor e instrutor do Senac, cabelereiro, especialista em noivas.





SERVIÇO

Senac Pro – Feira das Profissões

Data: 27/05/21

Horário: a partir de 17h30

Inscrições gratuitas pelo site do Sympla

Transmissão pelo canal do YouTube do Senac.