MAPA lança editais de seleção pública para contratação de consultor

Os candidatos ficarão responsáveis por dar provimento a vários serviços de consultoria, divididos de acordo com a função que o candidato se inscrever. É importante que os interessados se atentem a data limite para manifestação de interesse.





Confira as vagas abertas:





CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA N° 120/2022





Contratação de consultoria, pessoa física, na modalidade produto, para realização de estudos relacionados à política de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).





Para participar, é necessário possuir graduação em nível superior, nos cursos de Ciências Econômicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, e/ou áreas afins, com diploma reconhecido pelo MEC.





A data limite para manifestação de interesse é até o dia 17/08





CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA N° 110/2022





O contratado irá contribuir, por meio de consultoria individual, nos levantamentos, análises e formulação de propostas de regulamentação de aspectos prioritários da política nacional de irrigação.





É obrigatório possuir nível superior com, no mínimo 10 anos de formação, nas áreas de Engenharia Agronômica ou Agrícola. Interessados deverão manifestar interesse até o dia 09 de agosto.





CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA N° 111/2022





As atividades são: contribuir, por meio de consultoria individual, com apoio técnico especializado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos levantamentos, análises e formulação de propostas de regulamentação de aspectos prioritários da política nacional de irrigação.





Será contratado o profissional que possuir nível superior, com, no mínimo 10 anos de formação, nas áreas de Engenharia Agronômica, Agrícola, Administração ou Ciências Econômicas.





O tempo para manifestar interesse é até o dia 09 de agosto.





CONSULTORIA INDIVIDUAL - (CI) - BID N° 113/2022





O candidato que passar na vaga irá estabelecer critérios para subsidiar a decisão institucional quanto às pragas dos vegetais passíveis de implementação de ações oficiais de controle em nível nacional.





Para ocupar o cargo é necessário possuir superior em Agronomia, Biologia ou áreas correlatas em curso reconhecido pelo Ministério da Educação. O interessado deverar se manifestar até o dia 21 de agosto.





CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA N° 115/2022





Quem passar na seleção para esta vaga irá mapear o processo de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura, desenvolver desenho de plataforma piloto do Sistema de Informação das Autorizações de Uso das Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura - SINAU.



É necessário possui graduação superior completo em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, ou áreas afins, ou Ciências Exatas ou Nível Superior completo e Pós-graduação, stricto e/ou lato sensu, na Área de TI;



Quem desejar participar deverá manifestar interesse até o dia 22 de agosto.





CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA FÍSICA - RIB N° 117/2022

As atividades são: prestação de serviços profissionais de consultoria para desenvolver atividades no âmbito da área de aquisições e contratos, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA.





É necessário apenas possuir curso superior completo. As inscrições estarão abertas até o dia 10 de agosto.



Confira as vagas completas clicando aqui.